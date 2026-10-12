Hallan a Hombre Muerto en Terreno Baldío del Fraccionamiento Reynosa

Una persona del sexo masculino fue localizada sin vida en un predio baldío ubicado en la calle Carmina del fraccionamiento Reynosa en el municipio de Reynosa.

Fueron vecinos del lugar quienes hicieron el reporte a la línea de emergencias sobre una persona sin vida y con golpes visibles en el cuerpo y la cabeza.

Elementos de la policía investigadora y de servicio médico forense realizaron las indagatorias correspondientes de este lamentable hecho.

Según versiones, el ahora occiso fue golpeado a pocos metros del lugar y arrastrado hasta el predio baldío; se está en espera de que las autoridades den más detalles de este crimen investigado como homicidio.