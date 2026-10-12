Seguridad

Hallan a Hombre Muerto en Terreno Baldío del Fraccionamiento Reynosa

Autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes

Hallan a Hombre Muerto en Terreno Baldío del Fraccionamiento ReynosaHallan a Hombre Muerto en Reynosa. Foto: N+

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Un hombre fue encontrado sin vida en un terreno baldío en Reynosa. Las autoridades ya están en el lugar.

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