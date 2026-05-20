Crisis del Agua en Ciudad Victoria: La Peñita Registra su Nivel Más Bajo

Tras la declaratoria oficial del semáforo rojo para Ciudad Victoria, las autoridades del agua informaron que la situación es crítica debido a que los niveles de captación han caído a su punto más bajo en años. La zona de La Peñita apenas produce 290 litros por segundo, lo que obliga a la implementación de tandeos forzosos en toda la capital para intentar garantizar una distribución equitativa.

"Actualmente se están produciendo 290 litros por segundo, que ya es una cantidad muy baja. Eso nos obliga al tema de los tandeos, que es nuestra primera actividad. Y lo que invitamos es que ese proceso sea lo más equitativo posible". Fernando García Fuentes, Gerente de Comapa Ciudad Victoria

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Tandeos de Agua en Ciudad Victoria Representa Retos Adicionales

El organismo reconoció que el sistema de tandeos genera un reto adicional: la presión de aire en las tuberías provoca fugas constantes. Aunque reportan cerca de 200 fugas activas en la ciudad, aseguran que trabajan diariamente para aminorarlas.

Sobre el apoyo a las colonias más afectadas, se informó que el reparto a través de pipas sigue siendo la principal vía de contingencia.

"Ya traemos un nivel bastante bajo, estamos ya cerca de las 200 en toda la ciudad. Si lo ponemos en contexto, en una ciudad donde tenemos más de 500 colonias, que tengamos solamente 200 fugas es realmente brutal. No podemos llevarlas a cero; todos los días salen nuevas fugas y, desafortunadamente, el proceso de tandeo que estamos llevando a cabo somete a ciertas presiones a nuestra infraestructura y muchas de esas infraestructuras de esa tubería son viejas, bien sujetas a esas presiones de aire, pues normalmente es como se llevan a cabo estas cosas". Fernando García Fuentes, Gerente de Comapa Ciudad Victoria

Finalmente, las autoridades advirtieron que se preparan para lo más difícil del estiaje durante el verano, manteniendo reuniones semanales para ajustar la operatividad y asegurar que el servicio llegue a los hogares victorenses durante la temporada de mayor calor.

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