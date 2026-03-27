Semana Santa 2026: Presentan Cartelera de Eventos Culturales y Deportivos en Ciudad Victoria

En rueda de prensa fueron presentadas las actividades artísticas, culturales y deportivas que se llevarán a cabo en Ciudad Victoria durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026.

Las actividades iniciarán el sábado 28 de marzo con un zumbatón en el Paseo Méndez; posteriormente, del 30 de marzo al 3 de abril, se llevará a cabo el San Marcazo. De igual manera habrá lucha libre en el río San Marcos; a partir del 2 de abril estarán habilitadas las albercas de los CEDIF 2 y 3.

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Habrá una caminata canina de la presidencia municipal al Paseo Méndez; el 4 de abril se realizará una rodada ciclista que iniciará en la presidencia municipal, también habrá un mercadito en Altas Cumbres y el 12 de abril se llevará a cabo el segundo festival de la flauta.

Cartelera San Marcazo 2026 en Ciudad Victoria

Durante cinco días, este evento reunirá a decenas de agrupaciones musicales, destacando la participación de talento local y regional que ofrecerá presentaciones en vivo para el disfrute de las familias de Ciudad Victoria y de la entidad.

El cartel incluye agrupaciones como Grupo Paso Norteño, Grupo San Marcos, Los Dorados de Villa, Grupo Azteka, Grupo Legión, Grupo Los Ilegales, Grupo Ekiss, Selva Negra, Los Hnos. Báez, Estampida, Hechicero de Linares, Alazán de Linares, Grupo La Trampa, Jacinto Verdines, Identidad, Los Vickos, El As de Oro, Memo García Jr. y Los de Linares, Corcel Negro y Hermanos Barrón, entre otros.

El San Marcazo se ha consolidado como una de las celebraciones más representativas de la capital de Tamaulipas durante Semana Santa, al promover el esparcimiento, la música en vivo y la participación de artistas locales.

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