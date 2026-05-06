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Anuncian Cierre de Vialidades en Centro de Tampico por Simulacro Nacional 2026

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Con motivo del Primer Simulacro Nacional 2026, autoridades anunciaron el cierre temporal de vialidades en la zona centro de Tampico este miércoles.

Anuncian Cierre de Vialidades en Centro de Tampico por Simulacro Nacional 2026

Anuncian Cierre de Vialidades en Centro de Tampico por Simulacro Nacional 2026. Foto: N+

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Con motivo del primer Simulacro Nacional 2026, autoridades informan a la ciudadanía sobre el cierre temporal de vialidades en la zona centro de Tampico.

La suspensión temporal en la vialidad comenzará a las 10:30 de la mañana, contemplando los siguientes cruces: calle Altamira con calle Colón, Fray Andrés de Olmos con calle Carranza; en cuanto a la reapertura, se estima que la circulación vehicular se normalice a partir de las 12 del mediodía.

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Piden Tomar Rutas Alternas por Simulacro Nacional 2026 en Tampico

Autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar vías alternas para evitar aglomeramientos; como principales opciones, se recomienda transitar por la calle Madero para ingresar a la zona centro, la calle 20 de Noviembre para quienes se dirigen hacia el sur, así como la calle Juárez para circular de norte a sur y evitar las zonas cerradas de Olmos y Colón.

Cierre Temporal por Simulacro Nacional 2026 en Tampico. Foto: N+

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