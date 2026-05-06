Anuncian Cierre de Vialidades en Centro de Tampico por Simulacro Nacional 2026

Con motivo del primer Simulacro Nacional 2026, autoridades informan a la ciudadanía sobre el cierre temporal de vialidades en la zona centro de Tampico.

La suspensión temporal en la vialidad comenzará a las 10:30 de la mañana, contemplando los siguientes cruces: calle Altamira con calle Colón, Fray Andrés de Olmos con calle Carranza; en cuanto a la reapertura, se estima que la circulación vehicular se normalice a partir de las 12 del mediodía.

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Piden Tomar Rutas Alternas por Simulacro Nacional 2026 en Tampico

Autoridades exhortan a la ciudadanía a utilizar vías alternas para evitar aglomeramientos; como principales opciones, se recomienda transitar por la calle Madero para ingresar a la zona centro, la calle 20 de Noviembre para quienes se dirigen hacia el sur, así como la calle Juárez para circular de norte a sur y evitar las zonas cerradas de Olmos y Colón.

Cierre Temporal por Simulacro Nacional 2026 en Tampico. Foto: N+

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