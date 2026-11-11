Ángela Karime Lleva su Innovador Extintor Acústico de Tamaulipas a Encuentro Nacional 2026

La joven estudiante del CETis 78 de Altamira, Ángela Karime Hernández Venegas, destacó a nivel nacional al participar como invitada de honor en el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias 2026, realizado en la Ciudad de México, gracias a su innovador proyecto Vortex Tech, un extintor acústico.

Durante este importante encuentro, la estudiante recibió un reconocimiento de manos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en reconocimiento a su propuesta tecnológica e innovadora que la llevó a obtener una medalla de oro y un premio especial en indonesia.

Además, tuvo la oportunidad de dirigir unas palabras a los asistentes, en las que compartió cómo fue el proceso de desarrollo del prototipo, así como explicar y demostrar su funcionamiento.

"Pensar que un estudiante de una escuela pública mexicana pudiera despertar tanta curiosidad por la ciencia mostrando que el sonido puede apagar pequeñas llamas en pruebas controladas. Y me gusta imaginar que entre aquellos que vieron esos videos, hay alguna niña o algún joven que hoy se está preguntando: '¿Y si yo también lo intento?'. A las niñas quiero decirles que la ciencia y la tecnología también son para nosotras. Y a todos los jóvenes que no necesitan saberlo todo para comenzar.", Ángela Karime, estudiante del CETis 78 de Altamira.

Ángela Karime Venegas Hernández desarrolló un innovador proyecto que busca revolucionar la manera en que combatimos el fuego. Se trata de “Vortex Tech”, un prototipo de extintor acústico portátil que utiliza ondas de sonido para sofocar las llamas.



