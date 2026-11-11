Sociedad

Ángela Karime Lleva su Innovador Extintor Acústico de Tamaulipas a Encuentro Nacional 2026

La estudiante del CETis 78 recibió un reconocimiento de manos de la presidenta de México

Ángela Karime Lleva su Innovador Extintor Acústico de Tamaulipas a Encuentro Nacional 2026Ángela Karime Lleva su Innovador Extintor Acústico de Tamaulipas a Encuentro Nacional 2026. Foto: CETis 78

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