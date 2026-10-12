Sociedad

Avanza la Carrera Antorcha Guadalupana por Municipios de Tamaulipas

Durante el recorrido participaron integrantes de clubes de motociclistas de la región, voluntarios y familias que acompañaron esta tradición religiosa

Avanza la Carrera Antorcha Guadalupana por Municipios de TamaulipasAvanza la Carrera Antorcha Guadalupana por Municipios de Tamaulipas. Foto: Carrera Antorcha Guadalupana

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La Carrera Antorcha Guadalupana avanza por Tamaulipas: motociclistas, voluntarios y familias se unen en esta emotiva tradición religiosa camino a Nueva York.

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