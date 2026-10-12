Avanza la Carrera Antorcha Guadalupana por Municipios de Tamaulipas

La Carrera Antorcha Guadalupana fue recibida este lunes a las 12 del mediodía en el kilómetro 59 de la carretera federal Matamoros-Ciudad Victoria, para posteriormente continuar su recorrido hacia Matamoros, donde llegó a la parroquia San Francisco de Asís y se ofició una misa.

Por la tarde, el contingente salió rumbo al poblado Anáhuac, donde fue recibido en la parroquia San Felipe de Jesús con el rezo de un rosario.

Más tarde, la antorcha fue trasladada hacia Valle Hermoso, donde llegó a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús para la celebración de una misa.

Durante el recorrido participaron integrantes de clubes de motociclistas de la región, voluntarios y familias que acompañaron esta tradición religiosa.

La Carrera Antorcha Guadalupana parte de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y tiene como destino final la Catedral de San Patricio, en Nueva York, donde se prevé su llegada el próximo 12 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe.