Prevén Derrama Millonaria en Tamaulipas por El Buen Fin 2026

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo la edición número 16 de El Buen Fin, temporada de descuentos que contempla una importante actividad comercial en Tamaulipas, donde se estima una derrama económica de alrededor de 12 mil millones de pesos.

En Matamoros, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) proyecta que las ventas generen entre mil 500 y 2 mil millones de pesos, mientras que para la zona sur del estado, que comprende Tampico, Ciudad Madero y Altamira, se estima una derrama de aproximadamente mil 700 millones de pesos, con expectativas de crecimiento cercanas al cinco por ciento.

Durante esta edición participarán establecimientos de distintos giros, desde tiendas de electrónica, tecnología y muebles, hasta farmacias, servicios médicos y talleres mecánicos. Asimismo, se busca fortalecer el comercio electrónico y promover el registro de negocios en la plataforma oficial de El Buen Fin para que los consumidores puedan identificar las promociones participantes.

Ante el incremento de las compras, representantes empresariales y autoridades hicieron un llamado a la población a tomar precauciones, especialmente en las transacciones por internet, debido al riesgo de fraudes y extorsiones digitales mediante páginas falsas, redes sociales y ofertas que resultan poco creíbles.

En ese sentido, la CANACO de Matamoros destacó que mantiene coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar las promociones y prevenir prácticas engañosas, mientras que el Observatorio Ciudadano en Tamaulipas anunció una campaña de prevención para alertar sobre los riesgos de las compras en línea.

Por su parte, Profeco recomendó a los consumidores comparar precios, verificar que los descuentos sean reales, revisar los términos y condiciones de las promociones y comprobar el costo total de los productos antes de concretar una compra.

Además, se contempla reforzar la vigilancia en zonas comerciales, bancos y principales corredores de compras mediante la coordinación con corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, con el propósito de brindar mayor protección a comerciantes y consumidores durante los cinco días de ofertas.