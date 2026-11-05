Sociedad

Prevén Derrama Millonaria en Tamaulipas por El Buen Fin 2026

Por su parte, Profeco exhortó a los consumidores a comparar precios, verificar la autenticidad de los descuentos y revisar los términos y condiciones

Prevén Derrama Millonaria en Tamaulipas por El Buen Fin 2026Prevén Derrama Millonaria en Tamaulipas por El Buen Fin 2026. Foto: N+

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Del 13 al 17 de noviembre, El Buen Fin llega a Tamaulipas con grandes descuentos. CANACO y Profeco vigilan las promociones para evitar fraudes.

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