Horario y Rutas Especiales a Playa Bagdad por Semana Santa 2026 en Matamoros

La delegación del Transporte Público en Matamoros anunció que, como cada año durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, se contará con un servicio de transporte con ruta especial desde la ciudad hacia playa Bagdad.

"Cada año son quince días de periodo vacacional y existe un transporte que sale de aquí de Matamoros a la entrada de la Playa Bagdad. Empieza a las 8 de la mañana y termina a las 7 u 8 de la noche." Rafael Cortés Villarreal, Delegado del Transporte Público en Matamoros.

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Transporte a Playa Bagdad en Matamoros por Semana Santa 2026

La medida tiene como objetivo brindar una opción de traslado a las familias que no cuentan con vehículo propio y desean disfrutar de la playa Bagdad y los eventos que se desarrollarán en esas fechas. El servicio estará disponible durante los quince días de vacaciones.

"Hay dos, uno sale aquí en la primera y Lauro Villar y el otro sale de Soriana Palmas, de ahí parten y se van a la mera entrada de la playa e igualmente de ahí parten de regreso. La estadística que tengo es que siempre ha habido saldo blanco en el transporte público que va a la playa." Rafael Cortés Villarreal, Delegado del Transporte Público en Matamoros.

En cuanto a los horarios, las salidas serán a las ocho de la mañana y el retorno está programado para las siete u ocho de la noche. Las autoridades informaron que no estará permitido viajar con bebidas embriagantes, y las personas que se encuentren en estado de ebriedad no podrán abordar las unidades.

Rutas y Horarios de Transporte a Playa Bagdad por Semana Santa 2026. Foto: N+

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