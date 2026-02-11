Con Veladoras y Peluches Despiden a Emily, Menor Fallecida Luego de Presunta Agresión en Reynosa

La noche del sábado 7 de febrero, en un domicilio del fraccionamiento Ampliación Puerta Grande, en la ciudad de Reynosa, tres menores de edad fueron víctimas de una agresión física presuntamente perpetrada por la pareja sentimental de su madre. A consecuencia de estos hechos, una niña de seis años perdió la vida, mientras que sus dos hermanos resultaron con lesiones.

Caso Emily en Reynosa: Vecinos Relatan la Noche en que Murió la Menor Agredida

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona, quienes solicitaron mantener el anonimato por temor a represalias, nadie en la cuadra había detectado previamente indicios claros de violencia al interior del hogar, ya que ambas familias tenían poco tiempo de haberse mudado al sector. En la calle habitan alrededor de diez vecinos dentro de una cuadra de aproximadamente 50 viviendas.

Tras el sepelio de la menor, la familia decidió no regresar al domicilio donde ocurrieron los hechos, refirieron habitantes del fraccionamiento. En el lugar, vecinos colocaron velas encendidas, peluches y elevaron oraciones en memoria de la niña, al tiempo que expresaron su deseo de que ninguna otra niña o niño vuelva a ser víctima de violencia en el hogar.

Dan de Alta a Hermanos de Emily en Reynosa

Han sido dados de alta los dos menores, uno de cuatro años y otro de meses de nacido, quienes presuntamente sufrieron violencia física por parte de su padre, donde lamentablemente una de sus hermanas de seis años falleció a causa de golpes propiciados por la misma persona.

Hechos ocurridos en una vivienda de la colonia Puerta Grandes, sector cuatro. Autoridades del sistema DIF municipal dieron a conocer que se encuentran bajo su cuidado los dos menores.

Manifestaron que le darán acompañamiento a los menores hasta que concluya el proceso legal en contra de la persona involucrada en estos hechos de violencia, con la finalidad de garantizar su seguridad y sus derechos.

