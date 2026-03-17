Vicente Joel Hernández Deja la Secretaría de Salud en Tamaulipas; Esto Sabemos

Este martes 17 de marzo de 2026 se confirmó que Vicente Joel Hernández Navarro deja el cargo como Secretario de Salud en Tamaulipas.

De manera extraoficial, trasciende que la médica Adriana Marcela Hernández Campos, originaria de Reynosa, sería el posible relevo en la dependencia.

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Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un posicionamiento oficial con detalles sobre su salida y la eventual designación de la nueva titular.

¿Quién Era Vicente Joel Hernández?

Vicente Joel Hernández Navarro es un médico especialista que construyó su carrera dentro del sistema público de salud, antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Salud en Tamaulipas.

Con formación como médico cirujano y Partero, se especializó en Traumatología y Ortopedia, además de contar con una subespecialidad en ortopedia pediátrica realizada en Barcelona. A lo largo de su trayectoria, también fortaleció su perfil con estudios en administración de servicios de salud, epidemiología, economía de la salud y medicina del deporte.

Antes de integrarse al gabinete estatal, Hernández Navarro desarrolló una carrera principalmente técnica y operativa dentro de hospitales públicos. Se desempeñó como jefe del área de Traumatología y Ortopedia en el Hospital General de Ciudad Victoria, donde posteriormente también ocupó el cargo de subdirector médico

Además de su labor médica, también participó en la formación académica de nuevos profesionales, desempeñándose como docente en instituciones universitarias.

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