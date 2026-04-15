Vinculan a Proceso a Edruin “N” Detenido por Transportar Hidrocarburo Ilegal en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como Edruin “N”, por su probable participación en el delito de posesión ilícita de hidrocarburo en Tamaulipas.

De acuerdo con la autoridad federal, la acción fue realizada a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, luego de que un juez de Control determinara que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal.

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Así fue la detención en San Carlos, Tamaulipas

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron al imputado en el municipio de San Carlos, donde le aseguraron una camioneta y cuatro bidones que contenían un total de 4 mil 792 litros de diésel.

Tras su captura, el detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, que integró la carpeta de investigación correspondiente.

El Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba ante el juez, quien calificó como legal la detención y dictó la vinculación a proceso por el delito relacionado con hidrocarburos.

El caso continuará su curso legal mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

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