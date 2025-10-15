Camión Cargado con Fruta y Verdura Vuelca en Carretera Tampico - Valles
Un camión cargado con frutas y verduras volcó en la carretera Tampico - Valles a la altura del entronque al puente 'El Prieto' en Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, el camión volcó debido a un bache que ya había sido reportado y no fue atendido. El camión provenía del estado de Puebla y se dirigía hacia Tampico.
Bache Provoca Volcadura de Camión en Carretera Tampico - Valles
Aparentemente, el conductor resultó ileso, por lo que no fue necesario el traslado a un hospital; sin embargo, el camión terminó recostado en la carretera, provocando afectaciones parciales en la circulación.
La mercancía se trasladó a otras unidades para poder cumplir con la entrega en destino, mientras que la unidad siniestrada será removida para tratar los posibles daños materiales.
