ChatGPT 5.2 Llega el 9 de Diciembre tras ‘Código Rojo’ en OpenAI, ¿Qué Novedades Tiene?

Chat GPT 5.2 saldría el próximo 9 de diciembre. Te decimos qué novedades tendrá el producto estrella de OpenAI.

Sam Altman, CEO de OpenAI , lanzó un “código rojo” al interior de la empresa tras el exitoso lanzamiento de Gemini 3 , de Google.

, lanzó un “código rojo” al interior de la empresa tras el exitoso lanzamiento de , de Google. ChatGPT 5.2 buscará recuperar el trono como producto referente de la inteligencia artificial.

Noticia relacionada: ¿Por Qué ChatGPT Dejó de Dar Asesoramiento Médico, Legal y Financiero? OpenAI Responde

Gemini 3 despierta alarma en OpenAI

El primer anuncio lo hizo el reportero Tom Warren en The Verge: OpenAI adelantaría el lanzamiento de ChatGPT 5.2. El motivo: el exitoso lanzamiento de Gemini 3, el último modelo de IA lanzado por Google y que ha sido celebrado por los usuarios e incluso reconocido por varios personajes reconocidos en la industria tecnológica.

Video: ChatGPT: Estos son Los Peligros de Tratarlo como Humano

Fuentes internas señalaron a The Verge que la nueva versión de ChatGPT saldría durante el mes de diciembre. No obstante, la llegada de Gemini 3 obligó a que Sam Altman anunciara un “código rojo” y apresurara el lanzamiento de ChatGPT 5.2.

Según señaló The Informant, Sam Altman pidió a sus empleados que se concentraran en ChatGPT y que, de ser necesario, dejaran de lado otros productos menos importantes. La nueva versión del producto estrella de OpenAI llegará el 9 de diciembre, semanas antes de lo programado.

¿Qué novedades incluiría ChatGPT 5.2?

Los primeros análisis internos apuntarían a que la nueva versión de ChatGPT es capaz de igualar o superar a Gemini 3 en la mayoría de las pruebas. Cabe señalar que, según señaló Tom Warren, ChatGPT 5.2 no se concentrará en presentar nuevas características.

En cambio, OpenAI se habría concentrado en mejorar la adaptabilidad, la velocidad y la fiabilidad del modelo de inteligencia artificial.

Video: Estudio Revela que ChatGPT Debilita la Memoria y la Autonomía Intelectual

El apresurado lanzamiento demuestra que en el último par de años se ha cerrado la brecha entre OpenAI y sus principales competidores. Si hace dos años Google Bard (ahora renombrado como Gemini) brillaba más por sus alucinaciones que por su poderío, actualmente Gemini 3 y Claude, de Anthropic, han mostrado rendimientos superiores a ChatGPT en varios campos.

No obstante, los aparentes éxitos para ChatGPT no se han detenido. La semana pasada, Mark Chen, jefe de investigación de OpenAI, compartió que un artículo científico, apoyado en información generada por ChatGPT, había sido aceptado en la revista Physics Letters B.

GPT-5 generó la información clave para un artículo aceptado en Physics Letters B, una revista revisada por pares seria y de buena reputación.

No obstante, el físico teórico Jonathan Oppenheim, de quien hemos hablado en anteriores ocasiones por sus propuestas sobre gravedad postcuántica, señaló en su blog que el artículo publicado en Physics Letters B, elaborado con IA, no aportaba información nueva y “resolvía” un problema para el que “ya se conocía la respuesta” desde hace 35 años.

Historias recomendadas: