¿Cómo es el 'Terminator' Chino? Características del Robot con IA Capaz de Imitar a un Soldado

El Ejército Popular de Liberación (EPL) de China mostró un robot militar al que los medios llaman el "Terminator Chino", capaz de imitar las maniobras de combate de un soldado en tiempo real.

Este robot, conocido como el "clon de acero" o "steel clone", representa el avance más reciente de China en el desarrollo de sistemas de combate autónomos para la guerra moderna.

Si quieres saber cómo es el “Terminator chino” y las características del robot con IA capaz de imitar a un soldado, en N+ te explicamos.

Video: Robot Vestido de El Chavo del 8 Corre por Calles de Ciudad Victoria Tamaulipas

Noticia relacionada: ¿Quién Fue el Creador de las Tres Leyes de la Robótica y Qué Dicen Sobre la IA? Explicación

¿Cómo es el "Terminator Chino"?

La presentación del robot causó gran impacto entre representantes de defensa de trece países en noviembre pasado. El sistema funciona de manera impresionante pues el robot captura cada maniobra de ataque de una persona que viste un dispositivo ligero de detección de movimiento.

Así, con la ayuda de la inteligencia artificial (IA), el robot controlado por movimiento empareja los movimientos de la persona de forma exacta.

Este concepto recuerda a la película estadounidense de 2011 Real Steel (Gigantes de Acero), donde boxeadores dirigidos por humanos usan una "función de sombra" (control de movimiento en tiempo real). El robot chino lleva esta idea a la realidad del campo de batalla.

Video: Estudiante Queretano Competirá a Nivel Internacional con Robot Automatizado

Noticia relacionada: ¿Qué Es Gemini 3 y Para Qué Sirve? Así Puedes Usar Esta Herramienta de Inteligencia Artificial

La exhibición del robot de combate, así como una muestra de máquinas capaces de buscar y desmantelar explosivos, ocurrió durante la 12ª Semana Internacional de Cadetes del Ejército. Este evento anual se celebró en la Universidad de Ingeniería del Ejército del EPL en Nanjing, provincia oriental de Jiangsu.

El “Terminator Chino” es parte de la estrategia de China que busca sistemas de combate autónomos. La nación ya mostró anteriormente perros o lobos robóticos que portan armas. Los cadetes de ocho academias del EPL y más de treinta cadetes de academias militares de países como Pakistán, Brasil, Egipto y Marruecos participaron en los intercambios militares y culturales durante la semana.

China incorpora robots militares y sistemas no tripulados en sus ejercicios de entrenamiento recientes. Esto incluye robots cuadrúpedos cargados con fusiles de asalto y explosivos, diseñados para recibir las primeras oleadas de fuego y despejar el camino para las tropas.

Video: China Inaugura Centro Interactivo con Robots Humanoides en Wuxi

Noticia relacionada: ¿Por Qué ChatGPT Dejó de Dar Asesoramiento Médico, Legal y Financiero? OpenAI Responde

El “Terminator Chino” es guiado por Inteligencia Artificial

Más allá de la demostración de robots y otros hardware, los participantes de la semana de cadetes sostuvieron diálogos sobre la IA. Discutieron las "normas éticas y los límites de aplicación de la inteligencia artificial" en el entrenamiento militar y en guerras futuras.

Los instructores también mostraron cómo aplican la IA al entrenamiento militar. Esto incluye un campo de batalla virtual y sistemas que identifican debilidades en los alumnos para generar planes de formación personalizados.

Xia Yunfeng, un instructor en el evento, declaró que la tecnología no solo forja una "espada" militar más disuasiva, sino que también sienta una base sólida para salvaguardar la paz.

Historias relacionadas:

CH