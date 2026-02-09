¿Discord pide ID? Esto debes saber sobre sus nuevas políticas de seguridad

La popular plataforma de comunicación Discord ha puesto en marcha una serie de actualizaciones en sus políticas de seguridad, si te preguntas si pide ID, en N+ te compartimos lo que debes saber sobre los cambios que anunció.

En ese sentido, detallaron que tienen el objetivo primordial de reforzar la protección de los menores de edad y adolescentes dentro de su comunidad. Este anuncio ha generado diversas dudas entre los usuarios, especialmente sobre si ahora será obligatorio presentar una ID para mantener activa su cuenta.

¿Cuándo es necesario verificar la edad en Discord?

Es importante aclarar que el uso de una ID o la verificación de identidad no es un requisito generalizado para todos los miembros de la plataforma. Según la información de su portal, el proceso de comprobación solo se activa en circunstancias muy puntuales:

Acceso a contenido restringido: cuando un usuario intenta entrar a canales o espacios etiquetados para mayores de edad.

Modificación de ajustes: si se desea cambiar la configuración de seguridad que la plataforma asigna por defecto a las cuentas de adolescentes.

Para el público adulto, Discord busca que estos procesos sean rápidos y no intrusivos, utilizando métodos que respeten la privacidad sin necesidad de una vigilancia constante de la identidad del usuario.

Nuevas herramientas para un entorno más seguro

Estas medidas forman parte de una estrategia integral para mitigar riesgos y evitar interacciones no deseadas entre los jóvenes. Entre las funciones más destacadas de esta actualización se encuentran:

• Estimación de edad: Uso de tecnología facial o escaneo de id únicamente cuando el sistema lo considere estrictamente necesario.

• Bloqueo de desconocidos: Restricciones automáticas para evitar que los menores reciban mensajes de personas que no están en su lista de amigos.

• Alertas de seguridad: Notificaciones preventivas ante solicitudes de amistad que el sistema identifique como sospechosas.

• Filtros de contenido: Herramientas diseñadas para detectar y ocultar material sensible o inapropiado de forma automática.

