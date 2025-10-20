Amazon Web Services Restablece Servicio luego de Apagón Mundial; Revela Qué Provocó Interrupción

Amazon resolvió la noche de este lunes 20 de octubre la interrupción masiva de su servicio de computación en la nube AWS (Amazon Web Services), después de que un problema interrumpiera el uso de internet en todo el mundo, dejando fuera de servicio una amplia variedad de servicios en línea.

Desde redes sociales, juegos, entrega de alimentos hasta streaming y plataformas financieras, la interrupción de AWS duró casi todo el día.

Aproximadamente tres horas después de que comenzara la interrupción la madrugada del lunes, Amazon Web Services dijo que estaba empezando a recuperarse, pero no fue hasta las 6:00 horas que "los servicios volvieron a sus operaciones normales", dijo Amazon.

¿Qué es Amazon Web Services?

AWS proporciona infraestructura de computación en la nube en segundo plano a algunas de las organizaciones más grandes del mundo.

Entre sus clientes se incluyen departamentos gubernamentales, universidades y empresas.

¿Qué provocó el apagón mundial de AWS?

Amazon atribuyó la interrupción de AWS a problemas relacionados con su sistema de nombres de dominio, que convierte las direcciones web en direcciones IP, designaciones numéricas que identifican ubicaciones en internet.

Estas direcciones permiten que los sitios web y las aplicaciones se carguen en dispositivos conectados a internet.

El portal de reportes de fallas en línea DownDetector informó en una publicación de Facebook que recibió más de 11 millones de informes de problemas de usuarios en más de 2 mil 500 empresas.

Con información de: N+ y AP

