Auditorías Masivas SAT: Estas Son las Conductas de Riesgo por las Que Revisarán a Contribuyentes en 2026

Auditorías SAT: Estas Son las Conductas de Riesgo por las Que Revisarán a Contribuyentes en 2026
N+
Con la realización de auditorias, el SAT busca establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones
COMPARTE:
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este lunes 20 de octubre que el próximo año realizará auditorías masivas a contribuyentes identificados con "conductas de alto riesgo".
Lo anterior, ante la posibilidad de que estos dejen de pagar impuestos, dejen de enterar retenciones o traten de obtener saldos a favor ilegales.
Noticia relacionada: SAT Revela Lista de Contribuyentes que Auditará en 2026; ¿Por Qué Motivos Me Pueden Revisar?
Con dichas auditorías, la autoridad fiscal busca establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.
"El SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal", señaló la dependencia en un comunicado.
¿Qué conductas de "alto riesgo" ameritan auditoría del SAT?
La autoridad fiscal precisó que solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo, como son:
- Celebrar operaciones con factureras o nomineras.
- Presentar pérdidas fiscales recurrentes.
- Simular o abusar de deducciones.
- Obtener ingresos que no son declarados.
- Abusar de estímulos fiscales.
- Presentar inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden.
- Importar productos con precios por debajo del mercado, e incumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias.
- No pagar retenciones por sus empleados.
- Realizar operaciones con paraísos fiscales.
- Solicitar devoluciones improcedentes.
- Pagar menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.
Para el año próximo, el SAT considera abrir 16 mil 200 auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente, la mayoría a pequeños y medianos contribuyentes.
Historias recomendadas:
- Homenajean a Escritora Mexicana Rosario Castellanos en la Feria del Libro de Nueva York
- Potencial Ciclón Sonia Vuelve a Tomar Fuerza frente a Costas de México; ¿Qué Día se Formará?
AMP