Auditorías Masivas SAT: Estas Son las Conductas de Riesgo por las Que Revisarán a Contribuyentes en 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció este lunes 20 de octubre que el próximo año realizará auditorías masivas a contribuyentes identificados con "conductas de alto riesgo".

Lo anterior, ante la posibilidad de que estos dejen de pagar impuestos, dejen de enterar retenciones o traten de obtener saldos a favor ilegales.

Con dichas auditorías, la autoridad fiscal busca establecer piso parejo en el cobro de las contribuciones y brindar certidumbre jurídica a las y los contribuyentes.

"El SAT reitera su compromiso de seguir empleando mecanismos de auditoría rigurosos y en estricto apego a la ley para combatir la evasión y la elusión fiscal", señaló la dependencia en un comunicado.

¿Qué conductas de "alto riesgo" ameritan auditoría del SAT?

La autoridad fiscal precisó que solo audita a los contribuyentes que son identificados con conductas de alto riesgo, como son:

Celebrar operaciones con factureras o nomineras. Presentar pérdidas fiscales recurrentes. Simular o abusar de deducciones. Obtener ingresos que no son declarados. Abusar de estímulos fiscales. Presentar inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. Importar productos con precios por debajo del mercado, e incumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias. No pagar retenciones por sus empleados. Realizar operaciones con paraísos fiscales. Solicitar devoluciones improcedentes. Pagar menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

Para el año próximo, el SAT considera abrir 16 mil 200 auditorías de acuerdo al padrón auditable correspondiente, la mayoría a pequeños y medianos contribuyentes.

