Llega el Año Nuevo y con él la primera superluna del 2026. Te decimos cómo queda el calendario lunar.

Durante enero habrá varios fenómenos astronómicos que no te puedes perder, en los que destacan:

3 de enero: Lluvia de meteoros Cuadrántidas.

8 de enero: Cometa 24P/Schaumasse, será visible con telescopios y binoculares en ambos hemisferios.

18 de enero: Lluvia de meteoros Gamma-Ursae Minoridas.

20 de enero: Cometa C/2024, será visible con binoculares o telescopio desde el hemisferio sur.

Calendario Lunar de enero 2026

Así queda el calendario lunar en enero de 2026, para que no pierdas la oportunidad de mirar el cielo y disfrutar de los fenómenos astronómicos.

3 de enero de 2026: Luna llena o también conocida como Luna de Lobo , recibe este nombre porque según las antiguas tribus nativas americanas, las manadas de lobos aullaban fuera de los pueblos en medio de las frías y profundas nieves del invierno. También se le conoce como Luna de Hielo o Luna Fría.

, recibe este nombre porque según las antiguas tribus nativas americanas, las manadas de lobos aullaban fuera de los pueblos en medio de las frías y profundas nieves del invierno. También se le conoce como o 10 de enero de 2026: Cuarto menguante.

18 de enero de 2026: Luna nueva.

26 de enero de 2026: Cuarto creciente.

