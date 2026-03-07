¿Cómo Será el Mundialito de Robótica que Se Realizará en Junio?

Nunutzi y Emma Aguirre forman parte del Club Chicatanas, formado en su mayoría por mujeres desarrolladoras en robótica del Instituto Politécnico Nacional.

“Hemos competido primero lo que es la parte nacional y hemos ido como equipo a muchos países a China, Tailandia, Emiratos, obteniendo el primer lugar en Emiratos y el segundo lugar en Tailandia”, aseguró Nunutzi Raya González.

Por su parte, Emma Aguirre, estudiante del IPN, indicó:

“Muchas veces te encuentras con esto de no puedes, no estás hecho para esto, pero creo que les hemos podido demostrar lo contrario y que incluso podemos llegar a puestos de liderazgo en tu equipo. Podemos nosotros crear las cosas y encontrar una solución a problemas que tenemos en nuestra vida diaria, con cosas que tenemos a la mano”

Video: Así Será el Mundialito de Robótica que Se Realizará del 24 al 26 de Junio

Mundialito de Robótica

Su siguiente desafío es el Mundial, pero de la especialidad, llamado Copa FutBotMX 2026, o Mundialito de Robótica, que forma parte de las actividades del Mundial Social que autoridades mexicanas y organizaciones impulsan en el contexto de la Copa del Mundo que se jugará a partir de junio.

Hassivi Rayón Trejo, jefa de carrera de IPN, explica cómo será el torneo:

“Igual que en un partido de fútbol, tenemos dos robotitos en cada equipo. ¿Cuál es el objetivo? Igual que en un partido de futbol, es meter un gol, si un robotito se queda sin una pieza, o sea, hay que parar el partido”

La competencia se realizará del 24 al 26 de junio en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Politécnico, con sedes regionales simultáneas, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y diversas embajadas y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

El torneo conjuntará a más de 80 equipos en categorías ágil y abierta y los interesados tienen hasta el 17 de abril para inscribirse.

Nancy García, directora académica de Azcapotzalco señaló:

“La gran mayoría de estos robots son creados por los mismos estudiantes, son diseñados y programados por ellos. Nosotros esperamos que sean desde medio superior hasta superior, que puedan participar en este tipo de copas”

Hilario Bautista Morales, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Azcapotzalco del IPN, precisó:

“En el ambiente de la robótica, este torneo interno nos va a ayudar para seleccionar a los mejores candidatos para que puedan participar en la Copa MX”

El impacto de este torneo ha movilizado a 25 centros públicos de investigación del país con talleres, exhibiciones y encuentros académicos.

“No importa si sabes mucho o poco, lo importante es estar comprometida, ya sea en la mecánica, en la programación, incluso en la logística de la competencia, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a llevar la copa y todo lo que se necesite para que salga bien”, indicó, Ashley Sánchez, una estudiante de la ESIME Azcapotzalco.

Con información de Dafne Mora y Víctor Olvera

