Convocatoria CCC Chapultepec: ¿Cómo Inscribirse y Qué Cursos Abrirán? Lista con Fechas Clave

Si tu sueño siempre ha sido hacer cine, debes saber que la industria cinematográfica en México siempre está en busca de nuevos talentos, y para preparar a quienes representarán a México, el Centro de Capacitación Cinematográfica de Chapultepec (CCC) abrió la primera convocatoria del 2026 para ingresar a cursos, talleres y diplomados. Para que no te quedes fuera, en N+ te damos a conocer la oferta académica y las fechas clave del proceso.

La convocatoria estará disponible de marzo a julio 2026 y contempla siete cursos y dos diplomados en distintas áreas de cinematografía, para que personas interesadas en fortalecer conocimientos técnicos y creativos en un contexto académico profesional desarrollen sus habilidades.

El registro se hará en línea a partir del lunes 2 de marzo de 2026, a las 10:00 horas y permanecerá abierto hasta agotar los espacios disponibles, por lo que debes estar atento a la convocatoria para no quedarte sin lugar.

Recuerda que el CCC Chapultepec se encuentra en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, y el acceso se realiza a través de la estación Cineteca Nacional / Bodega de Arte del Cablebús, o en automóvil por avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe.

¿Qué cursos y diplomados ofrece el CCC Chapultepec en 2026?

Si estás interesado en incorporarte a un proceso formativo riguroso en artes y oficios cinematográficos, esto es para ti. El CCC Chapultepec detalló que se ofrecerán lugares en siete cursos y dos diplomados presenciales en diversas áreas de la cinematografía, que están clasificados por niveles.

CURSOS

Curso de Lenguaje Cinematográfico - Iniciación

Fecha de Inicio y Fin: 18 de marzo y 1 de julio de 2026

Día de clases Miércoles de 10:00 a 14:00 horas

Curso de Asistencia de Producción en Cine - Iniciación

Fecha de Inicio y Fin: 19 de marzo al 14 de mayo de 2026

Día de clases Jueves de 10:00 a 14:00 horas

Curso de Introducción a la Iluminación - Iniciación

Fecha de Inicio y Fin: 20 de marzo al 29 de mayo de 2026

Día de clases Viernes de 10:00 a 14:00 horas

Curso de Asistencia de Cámara - Iniciación

Fecha de Inicio y Fin: 23 de marzo al 18 de mayo de 2026

Día de clases: Lunes de 10:00 a 14:00 horas

Curso de Continuidad y Script - Intermedio

Fecha de Inicio y Fin: 17 de marzo al 19 de mayo de 2026

Día de clases: Martes de 10:00 a 14:00 horas

Curso de Lenguaje Cinematográfico - Intermedio

Fecha de Inicio y Fin: 19 de marzo al 2 de julio de 2026

Día de clases: Jueves de 10:00 a 14:00 horas

Curso de Fundamentos del Diseño Sonoro

Fecha de Inicio y Fin: 23 de marzo al 18 de mayo de 2026

Día de clases: Lunes de 10:00 a 14:00 horas

DIPLOMADOS

Gradación de Color - Iniciación a Intermedio

Fecha de Inicio y Fin: 17 de marzo al 19 de mayo de 2026

Día de clases: Martes y Jueves de 10:00 a 13:00 horas

Diplomado de Gradación de Color - Intermedio a Avanzado (Continuidad)

Fecha de Inicio y Fin: 17 de marzo al 19 de mayo de 2026

Día de clases: Martes y Jueves de 14:00 a 17:00 horas

Fechas clave para el Registro a cursos y diplomados CCC Chapultepec

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio a conocer el cronograma de la convocatoria para los cursos y diplomados del CCC Chapultepec, mismas que se detallan a continuación.

Registro en el formulario: 2 de marzo 2026 a las 10:00 horas Confirmación de Selección vía correo electrónico: 4 de marzo de 2026 Recepción de documentos vía correo electrónico: del 4 al 6 de marzo de 2026 Recepción de documentación en instalaciones del CCC Chapultepec: del 9 al 12 de marzo de 2026, entre las 10:00 y 16:00 horas. Inicio de Clases: De acuerdo con la descripción de cada uno de los cursos.

En caso de tener dudas sobre la convocatoria, te puedes poner en contacto con el CCC Chapultepec vía Telefónica al número 55 9130 6954, así como al correo electrónico ingreso.chapultepec@elccc.com.mx.

