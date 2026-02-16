"Hay Quien No Soporta que se Hable Bien de la Presidenta": Sheinbaum Respalda a Salma Hayek

La mañana de hoy, 16 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a la actriz Salma Hayek ante las críticas que recibió en redes sociales, luego de haber reconocido la labor de la mandataria mexicana.

“Hay quien no soporta que se hable bien de la presidenta o que se hable bien de México”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia de prensa diaria, en la que también dijo que Hayek es una figura internacional que siempre ha defendido a las mujeres y al país en el exterior.

Sheinbaum anunció ayer domingo un plan integral de apoyo al cine nacional .

. En el evento estuvo acompañada por funcionarias y varias personalidades, entre ellas Salma Hayek .

. La actriz reconoció la administración de Sheinbaum y comentó: "Quizá lo que no teníamos era esta Presidenta".

En redes sociales criticaron a la también productora.

“Salma reconoció el esfuerzo que estamos haciendo”

Al ser cuestionada sobre la controversia en internet, Sheinbaum Pardo expresó que más allá de una identificación con la 4T, lo que hizo Salma Hayek fue reconocer el esfuerzo que se está haciendo en el Gobierno de México.

Ella es una figura nacional e internacional y reconoció el esfuerzo que estamos haciendo en el Gobierno (…) Ayer, creo que más allá de la 4T, pues fue una manifestación de defensa de México —creo que eso es muy, muy importante— y del trabajo de los artistas mexicanos. Hay quien no soporta que se hable bien de la presidenta, o que se hable bien de México.

También destacó que la artista reconoce el trabajo que se está haciendo, particularmente por una identidad de ser mujeres que están frente al gobierno, en distintos puestos.

“Ella está por encima de eso”

Sobre las críticas, reiteró que hay personajes que usan redes sociales para denostar y calumniar a figuras de la talla de Salma Hayek.

Imagínense, una figura como la de Salma o como la de muchos artistas y actores. Pero ella está muy por encima de eso. Y el pueblo de México está muy por encima de eso, afortunadamente.

Incluso expuso que el pueblo de México es quizá el más empoderado hoy del mundo entero, “el que sabe que tiene el destino de la nación en sus manos. Y eso no hay manera de derrotarlo, no hay manera”.

