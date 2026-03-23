¿De Cuánto es la Fortuna Que Dejó Leonid Radvinsky, Fundador de OnlyFans Que Murió Hoy?

La industria tecnológica y del entretenimiento para adultos despide hoy a una de sus figuras más influyentes y herméticas. Leonid Radvinsky, el empresario ucraniano-estadounidense y accionista mayoritario de OnlyFans, falleció este lunes a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer, según confirmó la propia compañía.

Radvinsky, quien transformó una plataforma emergente en un fenómeno global con más de 300 millones de usuarios, deja tras de sí un imperio financiero construido sobre el modelo de suscripciones que revolucionó el consumo de contenido exclusivo.

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Una fortuna de miles de millones

Al momento de su fallecimiento, la riqueza personal de Radvinsky lo situaba en la élite financiera global.

Patrimonio neto: Se estima en 4 mil 700 millones de dólares , según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Valor de la empresa: Recientemente, se reportó que la plataforma buscaba la venta de una participación mayoritaria que valoraría a la compañía en unos 5 mil 500 millones de dólares (incluyendo deuda).

Ingresos anuales: Bajo su dirección, OnlyFans superó los mil millones de dólares en ingresos anuales.

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El arquitecto del éxito de OnlyFans

Aunque el británico Tim Stokely fundó la matriz Fenix International, fue Radvinsky quien, tras comprar la empresa en 2018, cambió el rumbo del negocio. El empresario capitalizó el auge de la plataforma durante la pandemia, estableciendo un modelo donde la web retiene una comisión del 20% sobre las suscripciones y contenido vendido por artistas e influencers.

Además de su dominio en el mercado de adultos, Radvinsky dirigía Leo, un fondo de capital riesgo fundado en 2009 dedicado a inversiones en el sector tecnológico.

Incertidumbre sobre el control de la plataforma

La muerte del magnate abre una interrogante sobre el futuro de la propiedad de OnlyFans. Los reportes indican lo siguiente sobre la sucesión de sus activos:

Fideicomiso: Desde 2024, sus acciones en Fenix International se mantenían bajo el LR Fenix Trust. Posible venta: Antes de su deceso, se informó que la firma de inversión Architect Capital estaba en conversaciones para adquirir una participación mayoritaria de la empresa.

"Leo falleció en paz", declaró un vocero de la firma, marcando el fin de la era del hombre que convirtió el contenido digital en una de las fortunas más sólidas y discutidas de la última década.

OnlyFans: del Negocio al Estilo de Vida

Con información de: Reuters

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