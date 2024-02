Día del primo: ¿Sabías que en México es legal casarse entre primos?

Foto: iStock

¿Por qué no deberías de casarte con tu primo?

El 9 de junio se festeja el. Te decimos algunos datos curiosos sobre esta relación. Uno de ellos es que en México está permitido casarse entre primos, no obstante esto podría ser una mala idea para tu salud.El Día del Primo es una celebración quizás no tan coincida que se festeja en América Latina en países como México y Argentina. De hecho este festejo se remonta a la civilización romana, cuando en el año 297, el emperador Diocleciano perseguía a los hermanos San Feliciano y San Primo por ser cristianos y los tortura, luego de su muerte el día fue establecido para celebrar la unión de los primos.Pero en este día te decimos algunos datos curiosos como: ¿sabias que es evaluar casarse entre primos en México? No obstante, no deberías de hacerlo pues tiene implicaciones de salud muy graves.Seguro haz escuchado el mito de que en Monterrey las personas se casan entre primos, y si bien es un simple chiste, te decimos algunas razones por las cuales no deberías de hacer esto, aun cuando sea legal.Puede llegar a ser común que durante la adolescencia experimentes cierta atracción frente a tus primos o primas, esto quizá porque los ves como una figura a seguir, de rebeldía o por su físico. Pero esto es una situación pasajera. No obstante, hay quienes no saben terminar con esta etapa y terminan hasta casándose.De acuerdo con una estadística realizada por la revista Demographic Research , el 1% de los matrimonios en el mundo se da entre primos carnales primeros o segundos. Si bien ha reducido esta cifra en los últimos 20% todavía en algunos países, en especial los árabes es común este tipo de fenómenos.La prohibición de casarse entre primos inició desde la época de las cavernas en la que los clanes buscaban aliarse a otros grupos por medio del matrimonio para sobrevivir. De esta manera, un casamiento entre la misma familia no producía ningún beneficio y mermaba las probabilidades de subsistencia.Pero posteriormente, en la Edad Media se empezó a ver los múltiples problemas que esto suponía para la salud, pues al casarse con miembros consanguíneos había mayor probabilidad de presentar malformaciones en el nacimiento y mutaciones y enfermedades extrañas. Entre ellos los más comunes eran en a capacidad cerebral, de ahí que luego surgían bromas por ello.En 2202 Alan Bittles del Centro de Genómica Corporativa de la Unversidad de Mursoch en Australia descubrió que existe un 5.7 por ciento de probabilidad de heredar desordenes genéticos o enfermedad como fibrosis quística. Una cifra mayor al de personas que no están relacionadas de forma consanguínea.https://youtu.be/95pn3nEzN78