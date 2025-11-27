27 Frases de Thanksgiving para Enviar a Familiares en Estados Unidos por Día Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias 2025 se celebra hoy 27 de noviembre en Estados Unidos y si tienes familiares que viven allá, en N+ te dejamos las mejores frases de Thanksgiving para agradecer y enviar a tus seres queridos.

Estos días son de fiesta para el país norteamericano por la celebración de una de sus festividades más representativas y en notas previas ya te explicamos si esta fecha se festeja en México y cuál es el origen de la cena tradicional.

¿Por qué se celebra Thanksgiving?

El origen del Día de Acción de Gracias se remonta al año 1620, cuando los peregrinos ingleses llegaron a América a bordo del Mayflower y se establecieron en Plymouth, lo que hoy se conoce como Massachusetts.

Luego de un primer invierno extremadamente duro para los peregrinos, en el que murió casi la mitad de la colonia, los sobrevivientes recibieron ayuda de los indígenas Wampanoag, quienes les enseñaron a cultivar maíz, pescar y sobrevivir en el nuevo territorio.

Para celebrar su primera cosecha exitosa en 1621, los colonos organizaron un banquete de agradecimiento al que invitaron a los Wampanoag, por lo que este encuentro se considera como el origen del Thanksgiving.

Actualmente, el Día de Acción de Gracias es una de las celebraciones más importantes en Estados Unidos. Se conmemora el cuarto jueves de noviembre y tiene como propósito principal agradecer en familia por las bendiciones recibidas durante el año.

Frases de agradecimiento en Thanksgiving 2025

Si tú celebras el Día de Acción de Gracias, acá te dejamos las mejores frases para agradecer a la vida por la abundancia y las experiencias obtenidas durante el año. Estos mensajes son perfectos para publicar en tus redes sociales:

Hoy doy gracias por lo vivido, por lo aprendido y por lo que está por venir. Agradezco a las personas que hacen mis días más ligeros y mi corazón más pleno. Gracias por cada momento que me recordó que la vida siempre vale la pena. Hoy celebro la gratitud, la unión y todo lo que nos hace crecer. Doy gracias por quienes se quedan, quienes llegan y quienes enseñan. Que nunca falte un motivo para agradecer, incluso en los días difíciles. Gracias a la vida por la fuerza, el amor y los desafíos que me hicieron avanzar. Hoy celebro la magia de estar vivos y compartirlo con quienes queremos. Gracias por cada mano que apoyó, cada palabra que sanó y cada abrazo que sostuvo. Estoy agradecida por cada persona que hace más bonito mi mundo. Que la gratitud sea siempre nuestra mejor forma de celebrar la vida. Gracias por las risas, los encuentros y las coincidencias que iluminan el camino. Hoy agradezco la salud, la serenidad y la esperanza que me acompaña. Gracias por las nuevas oportunidades que llegan con cada amanecer. Gracias por cada persona que convierte un día normal en algo extraordinario. Agradezco el amor que me sostiene y la paz que me encuentra. Agradezco los momentos que me hicieron fuerte y los que me hicieron feliz.

Frases para desear un Feliz Thanksgiving a tus familiares

Que este Día de Acción de Gracias esté lleno de amor, paz y momentos inolvidables. Te deseo un Thanksgiving rodeado de alegría, familia y mucha gratitud. Que hoy tu corazón se llene de agradecimiento por todo lo bueno que la vida te da. Feliz Día de Acción de Gracias; que disfrutes cada instante con quienes más quieres. Que este día te recuerde lo afortunado(a) que eres y lo valiosa que es tu historia. Te deseo una mesa llena de bendiciones y un hogar lleno de cariño. Hoy doy gracias por tu presencia en mi vida. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Que la gratitud abra nuevas puertas y llene de luz tu camino. Que este Thanksgiving te traiga paz, alegría y muchos motivos para sonreír. Te deseo un día hermoso, lleno de agradecimiento y compañía especial.

Frases de Thanksgiving en inglés

Si tienes familiares que viven en Estados Unidos, acá te dejamos frases para celebrar el Día de Acción de Gracias 2025 en inglés para que envíes una a tus seres queridos que no hablan español.

Wishing you a Thanksgiving filled with love, peace, and precious family moments.

Grateful for family like you—near or far, you’re always in my heart.

May your home be filled with laughter, warmth, and unforgettable memories this Thanksgiving.

Sending you love and gratitude today. Happy Thanksgiving to my wonderful family!

Thankful for every moment we’ve shared and all the ones yet to come.

May this Thanksgiving remind us how blessed we are to have each other.

Wishing you a day full of joy, delicious food, and the comfort of family.

Even from afar, I’m sending you all my love and gratitude this Thanksgiving.

May your Thanksgiving be as warm and wonderful as the love we share.

Thankful for you today and always. Happy Thanksgiving!

