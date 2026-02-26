Cuaresma 2026: ¿Mañana Viernes se Puede Comer Carne o Pollo?

La Cuaresma 2026 ya inició y para las personas católicas significa el gran paso hacía la Semana Santa, una preparación espiritual. Pero, ¿qué días y por qué no se come carne?

El papa León XIV en su mensaje “Escuchar y Ayunar” por la Cuaresma, señaló que este periodo es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, “nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida”, con un objetivo principal:

Para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas

Es importante recordar que la Cuaresma es un periodo de 40 días, el cual simboliza el tiempo que Jesús pasó en el desierto, así como los 40 años del pueblo de Israel en el éxodo.

La idea es que durante estos días haya “limpieza” o reflexión. Durante la Cuaresma 2026, se priorizan los siguientes actos:

Ayuno

Oración

Limosna (caridad)

¿Por qué no se come carne y qué días?

Debido a que la Cuaresma significa un espacio de reflexión y abstinencia, las personas católicas se privan de los manjares para solidarizarse con el sacrificio de Jesús en la cruz. Además, la carne era considerada un alimento de lujo, o sea, se servía en los días de fiesta.

También se creía que el consumo de carnes rojas estimulaba el temperamento y los placeres del cuerpo, algo que se busca aplacar durante un periodo de reflexión espiritual.

En este periodo las familias católicas acostumbran cocinar mariscos o incluir más verduras en sus platillos.

En la Cuaresma 2026 te preparas mental y espiritualmente para conmemorar lo que sucede en la Semana Santa: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Aquí te dejamos el calendario de los viernes que no se come carne o pollo:

27 de febrero - segundo viernes de cuaresma

6 de marzo - tercer viernes de cuaresma

13 de marzo - cuarto viernes de cuaresma

20 de marzo - quinto viernes de cuaresma

27 de marzo - sexto viernes de cuaresma / Viernes de Dolores

