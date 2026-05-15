Muere "Lazare", Considerado el Perro Más Viejo del Mundo; Tenía 30 Años y Nació en 1995

"Lazare", un Continental Toy Spaniel Papillon, considerado uno de los perros más viejos del mundo, murió con más de 30 años. Su última dueña, Ophélie Boudol, anunció su muerte en Francia.

Tuvo dos dueñas, cuando murió su primera dueña "Lazare" fue llevado a un refugio, donde lo adoptó su última dueña y con quien vivió sus últimas semanas de vida.

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¿Cuándo nació "Lazare"?

"Lazare" fue registrado con fecha de nacimiento el 4 de diciembre de 1995 en el Livre des Origines Français, que es el registro oficial de perros de raza en Francia.

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Hasta hace poco su dueña inició el registro de "Lazare" en Guinness World Records, sin embargo el proceso seguía en trámite, por lo que no se puede validar oficialmente el récord antes de su muerte, de acuerdo con medios locales.

"Lazare" murió a los 30 años con 5 meses de edad.

Esta raza suele vivir entre 13 y 16 años, aunque hay registros de 18 años, por lo que el caso de Lazare, con más de 30 años, fue extraordinario.

¿Cómo es el caracter de los Continental Toy Spaniel Papillon?

Inteligentes y fáciles de entrenar.

Apegados a sus dueños.

Activos y juguetones.

Alertas y curiosos.

Suelen ser sensibles y ansiosos.

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