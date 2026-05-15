Mercado de Fichajes: Renato Paiva es el Nuevo Técnico de Santos Laguna para el Apertura 2026

Con la finalidad de salir de la crisis de resultados en la que está hundido desde hace varios torneos, el club Santos Laguna pasa por un proceso de reestructuración. Así que ya empezó a fichar jugadores y un nuevo entrenador.

Apenas anunció el fichaje de Eduardo “Mudo” Aguirre y Diego González, futbolistas procedentes del Atlas, lo que habla de que la directiva del equipo lagunero ha empezado a trabajar para que el equipo vuelva a ser protagonista.

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Por lo que respecta al entrenador, trascendió que Omar Tapia no continuará en el banquillo luego de los pésimos resultados en el Torneo Clausura 2026: los laguneros cerraron la temporada en el último lugar, con 12 unidades luego de 3 triunfos, 3 empates y 11 derrotas.

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¿Quién es Renato Paiva, el entranador de Santos Laguna para el Apertura 2026?

Por ello es que el nuevo entrenador será un viejo conocido: el portugués Renato Paiva, quien ya dirigió en México anteriormente. El timonel será anunciado en breve, luego de llegar a un acuerdo con la directiva santistas para regresar a dirigir a la Liga MX.

Renato Paiva, de 56 años, será el octavo entrenador de Santos Laguna en apenas 6 años. Por allí pasaron Guillermo Almada, Nacho Ambriz, Fernando “Tano” Ortiz y Eduardo Fentanes, entre otros.

Hay que remarcar que Renato Paiva ya conoce el futbol mexicano desde hace varios años, ya que llegó en el Torneo Apertura 2022 para hacerse cargo del club León. Sólo estuvo un semestre, porque no avanzó a la Liguilla y fue despedido al finalizar la temporada.

Paiva se fue a Brasil para hacerse cargo del Esporte Clube Bahia, donde estuvo un año. A finales del 2023 fue contactado por el club Toluca y regresó a México para entrenar al equipo a partir del Torneo Clausura 2024.

Y aunque llevó a los Diablos Rojos a la Liguilla dos veces seguidas, no pasó de cuartos de final. Así que le dieron las gracias un año después, en diciembre del 2024, porque no consiguió levantar el trofeo de campeón pese a que no se escatimó en dinero para fichajes.

A lo largo de su carrera como técnico, Renato Paiva ha dirigido a equipos como Independiente del Valle (Ecuador), EC Bahía, Fortaleza y Botafogo (Brasil), además del León y Toluca (en México).

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Con información de N+

RGC