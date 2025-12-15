¿Por Qué las Posadas Duran 9 Días? Este Es su Significado y Elementos Que no Pueden Faltar

Velas, cánticos, piñatas... Sin duda las posadas son una de las tradiciones navideñas más arraigadas en México, pero ¿qué significan y por qué duran nueve días?, en N+ te damos a conocer todos los detalles detrás de esta celebración.

Para comprender mejor esta tradición hay que hacer un viaje a sus orígenes, cuando los agustinos hacían labores de evangelización en México-Tenochtitlán, y combinaron las ceremonias prehispánicas con las costumbres cristianas.

El epicentro de la celebración fue San Agustín Acolman, en el Estado de México, lugar donde nacieron las posadas navideñas a finales del siglo XVI. Durante el mes de diciembre, los antiguos mexicanos celebraban las fiestas en honor a "Panquetzaliztli", que significaba "Levantamiento de Banderas".

¿Cuál es el origen de las posadas Navideñas en México?

De acuerdo con el semanario Desde la Fe, esta celebración iniciaba el 6 y concluía el 26 de diciembre, momento en el que se hacían solemnes fiestas, precedidas de cuatro días de ayuno, en las que se coronaba al dios Huitzilopochtli.

Por lo que los misioneros aprovecharon la coincidencia de fechas para introducir la festividad del nacimiento del Hijo De Dios, Jesucristo. Y en lugar de celebrar las fiestas prehispánicas comenzaron con la representación de la peregrinación de José y María de Nazaret a Belén.

¿Por qué las posadas duran nueve días y qué significan?

De modo que las posadas navideñas comenzaron a celebrarse los nueve días previos del nacimiento del Niño Jesús, la madrugada del 25 de diciembre. Por lo que inician el 16 y concluyen el 24 de diciembre.

Los nueve días de posadas representan el peregrinar de José y María hasta Belén, donde nació el niño Jesús. En la actualidad en cada una de las posadas se realizan cánticos y lecturas alusivas a un pasaje de la Biblia.

¿Cuáles son los elementos básicos de una posada?

Los mexicanos que celebran posadas se organizan con amigos, vecinos y familia para adornar con luces y festón el lugar donde se ha de romper la piñata.

Aunque los cánticos y oraciones mientras se sostienen velas encendidas también es una de las tradiciones más clásicas del festejo, en el que se agradece a quien brindó posada a Jesús y María en su camino a Belén.

Antojitos, buñuelos, ponche, velas, aguinaldos y piñatas son algunos de los elementos más representativos de las posadas.

