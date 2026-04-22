¿Qué Es el Gas De la Risa y Por Qué Es Peligroso? Para Esto Sirve el Óxido Nitroso

Tras destaparse una red que gestionaba eventos que incluían servicios sexuales y ocio con el llamado "Gas de la Risa" para futbolistas de alto nivel en Italia, ha crecido la duda sobre qué es esta sustancia y cuáles son sus efectos.

Si bien la red fue desmantelada por la Guardia di Finanza en Italia, se dio a conocer que el Óxido Nitroso, también conocido como "Gas de la Risa", se utilizaba como sustancia excitante y recreativa.

De hecho, en Reino Unido había planes para prohibir esta droga "de moda entre los jóvenes" en 2023, dado que era la segunda sustancia con más prevalencia de consumo entre este grupo de edad.

Video: Reino Unido Plantea Prohibir Venta de Óxido Nitroso

¿Qué es el Gas de la Risa y por qué es peligroso como droga?

El Óxido Nitroso (Gas de la Risa), se utiliza con fines médicos e industriales. Se trata de un compuesto de nitrógeno y oxígeno incoloro con aroma dulce que se vende en cartuchos pequeños (también llamados cargadores), sin embargo en la actualidad se consume como droga a través de globos, lo que genera severos daños a la salud de quien lo inhala.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos, el Óxido Nitroso se absorbe en la sangre a través de los pulmones, y luego ingresa al cerebro y al tejido a través del torrente sanguíneo.

Sin embargo, el cuerpo no puede descomponer este gas, por lo que es expulsado a través de los pulmones nuevamente.

El "Gas de la Risa" se ha popularizado en las fiestas de adolescentes y adultos jóvenes, como droga con fines recreativos. Y en ocasiones se suele mezclar con otras sustancias como alcohol, cannabis y psicodélicos.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos, el óxido nitroso puede dificultar los movimientos ya afectar la percepción de una persona, lo que lo expone a accidentes y lesiones.

Toda vez que altera las reacciones y metabolismo de las células nerviosas, mientras provoca una sensación de euforia y relajación cerebral tras su inhalación. De hecho, la percepción del tiempo y el espacio se modifica temporalmente.

Ten en cuenta que al inhalar el +óxido nitroso, los pulmones no reciben oxígeno, por lo que los síntomas que se describen a continuación están relacionados a la falta de éste.

¿Cuáles son los efectos alternos que provoca el Óxido Nitroso?

Además de la euforia, la inhalación incluso de pequeñas cantidades puede provocar problemas de mareos, somnolencia, dolores de cabeza y hormigueo, además de los siguientes síntomas:

Náuseas

Vómitos

Problemas de Equilibrio

Pérdida de Conocimiento

Alucinaciones leves

Ten en cuenta que el mareo y la somnolencia pueden durar hasta 30 minutos.

Si bien aún están bajo investigación los efectos adversos que provocan a largo plazo, quienes lo inhalan regularmente y durante un periodo prolongado corren el riesgo de dañar su cerebro y sistema nervioso, e incluso desarrollar anemia.

Entre los signos de daño a largo plazo, están:

Hormigueo o sensación de pinchazos en manos, brazos y piernas

Parálisis por lapsos de tiempo

Pérdida de control muscular, que puede derivar en la pérdida de equilibrio y debilidad muscular

Daños en la médula espinal que pueden provocar dificultades para caminar

Trombosis

Embolia

Infarto

Psicosis

Alucinaciones

Cambios de Humor

Mientras que el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España agrega que el consumo continúo puede causar daños en la médula espinal e incluso la muerte por asfixia.

Según la intensidad con la que se consuma puede reflejarse en quemaduras en la boca, en la parte superior del tracto respiratorio, debido a la inhalación del gas directo de los cartuchos.

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