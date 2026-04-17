Detienen a Hombre con Más de 800 Envoltorios de Droga y un Arma en León, Guanajuato

Un hombre que circulaba a bordo de su auto rojo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad de León en conjunto con elementos de la Guardia Nacional por traer en su posición más de 800 envoltorios de diferentes tipos de droga y un arma.

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Los hechos ocurrieron después de las 7 de la noche, cuando un hombre que circulaba en su auto color rojo, comenzó a comportarse de manera sospechosa al ver una patrulla de la policía de León, hecho que llamó la atención de los uniformados.

En ese momento, el sospechoso aceleró su auto con la finalidad de perderse entre los vehículos, pero la pronta reacción de los elementos de seguridad, logró que le dieran alcance metros más adelante y marcarle el alto para así realizarle una inspección.

Ante la mirada de varios automovilistas, pudieron ver cómo tras este intento de fuga los elementos de Seguridad pidieron apoyo, llegando al lugar también personal de la Guardia Nacional, quienes comenzaron con la inspección pertinente al interior del vehículo del hombre sospechoso.

Para sorpresa de los uniformados, lograron encontrar al interior del auto, cientos de envoltorios, los cuales al inspeccionar, notaron que se trataban de diferentes tipos de droga como marihuana cristal y piedra base.

Identifican que traía el hombre varios tipos de droga

Ante ello, se notificó a las autoridades correspondientes y se logró de inmediato la detención del hombre determinando que traía consigo un arma, un cargador, 536 bolsas con marihuana, 222 envoltorios de cristal y 102 dosis de piedra base.

Como consecuencia de ello, dieron a conocer las autoridades de León que el hombre junto con los envoltorios la droga y el cargador fueron asegurados y la mercancía será entregada a las autoridades correspondientes para que realicen las indagatorias.

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