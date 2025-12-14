¿Quién es Carro Ñero en 'Quién es la Máscara 2025'? Estas son las Pistas y Personalidad

El primer combate del domingo pasado, el 30 de noviembre en ¿Quién es la Máscara 2025?, fue inaugurado por Carro-Ñero, quien interpretó el tema 'Coqueta' de Edgar Barrera.

La presentación generó diversas especulaciones entre el panel de investigadores sobre la identidad oculta tras el personaje.

Teorías de los investigadores

Los cuatro miembros del panel presentaron sus hipótesis sobre quién podría estar detrás de la máscara:

Anahí cree que puede ser Erick Elías, mientras que Ana Brenda dice que es Víctor García.

Por su parte, Juanpa Zurita considera que es Berth Oh y Carlos Rivera propuso que podría tratarse de David Zepeda.

Pistas reveladas antes de la final

El personaje compartió información sobre su vida y trayectoria. Mencionó haber aprendido a moverse de lugar en lugar y que vivió en otro Laredo, donde se refugió en el mero cora, contagiándose de su espíritu y volviendo su corazón bondadoso.

Afirmó no ser economista, pero destacó que sus cuentas nunca fallan, y que no se aferra a los benjamines. Comparó algunas buenas acciones con el café, algo que se toma a diario, distanciándose de figuras como Maximiliano, que daba caridad una vez al año. Expresó que su mayor regalo de amor sería llegar a la final del programa.

Carro-Ñero ha sido señalado como uno de los personajes más queridos y sorpresivos de la séptima temporada. Su desempeño en el programa se ha caracterizado por una personalidad directa y sencilla, así como por su carisma que generó conexión con el público desde su primera aparición.

El personaje logró integrarse tanto con la audiencia como con los investigadores y el conductor Omar Chaparro, creando momentos memorables en cada gala. Sus presentaciones se distinguieron por la energía y entrega en el escenario, manteniendo consistencia a lo largo de la competencia.

Una de las características destacadas fue su habilidad para mantener el misterio sobre su identidad. Modificó su voz, movimientos y actitud, lo que dificultó que los investigadores determinaran quién estaba detrás de la máscara.

La gran final de ¿Quién es La Máscara? 2025 se transmitirá este domingo a las 8:30 pm hora de México por Las Estrellas y ViX en vivo.

No te pierdas todos los detalles en la cobertura en vivo de Nmás: Final ¿Quién es la Máscara? 2025 En Vivo Hoy: Horario y Dónde Ver al Ganador | Minuto a Minuto

