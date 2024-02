Un reportero pasó la peor experiencia climatológica de su vida después de que lo mandaran a cubrir la tormenta de nieve durante la madrugada. Las quejas que emitió en vivo por televisión lo han convertido en un fenómeno viral.

Mark Woodley es un reportero especializado en deportes que trabaja en la cadena KWWL, de Iowa.

Para desgracia suya, la tormenta invernal que cubre ahora mismo buena parte de los Estados Unidos provocó que cancelaran los eventos deportivos que él cubriría. Para colmo, sus jefes en la estación de televisión decidieron que saliera a la calle a cubrir la tormenta de nieve.

El propio reportero compartió desde su cuenta de Twitter las airadas quejas que emitió durante su intervención en vivo: “Esto es lo que pasa cuando pides al tipo de deportes que cubra la tormenta de nieve en el programa matutino”, escribió.

En el video, el conductor del noticiario le pregunta cómo se encuentra. A lo que el reportero de deportes responde:

Me siento igual que hace ocho minutos cuando me preguntaste lo mismo. [...] Normalmente cubro deportes y todo está cancelado aquí por los próximos días, así que qué mejor momento para pedir a este tipo de deportes que venga cinco horas más temprano de lo que se despierta y que se pare en el viento, en la nieve y el frío para que le diga a la gente que no haga lo mismo.