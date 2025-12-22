Sasil de León, senadora de Morena por Chiapas, causó polémica por presuntamente usar unas sandalias de lujo marca Hermès, valuadas en más de 20 mil pesos, esto tras aparecer en un video, que ella misma compartió, cuando preparaba tacos de suadero.

En las imágenes, se observa que la legisladora estaba en una convivencia familiar, pero usuarios de redes sociales señalaron que la senadora supuestamente vestía unas sandalias de lujo de la firma francesa Hermès.

¿Cuándo fue captada Sasil de León con supuestas sandalias de 20 mil pesos?

La senadora Sasil de León publicó el domingo 21 de diciembre de 2025, en su cuenta de Instagram un día de tacos, pero causó una ola de comentarios porque presuntamente no mantiene los principios de austeridad, por los que apuesta el partido.

El calzado que generó el debate, según usuarios de redes sociales, sería el modelo Chypre de la marca francesa Hermès.

El costo es de mil cincuenta dólares, esto equivale a 20 mil 700 pesos mexicanos (aproximadamente), es reconocido por su forma de letra "H" y estarían inspiradas en la mitología griega.

Senadora Sasil de León aclara que sandalias son mexicanas y no francesas

Debido a la controversia y polémica por sus sandalias, la senadora Sasil de León publicó un nuevo video en el que aclaró que lo señalado es falso y es parte de una campaña de difamación en su contra.

Aseguró que el calzado no es de marca extranjera , y que son producto mexicano elaborado por artesanos de León, Guanajuato.

, y que son producto mexicano elaborado por artesanos de León, Guanajuato. Explicó que el calzado fue un obsequio que le dieron hace más de un año.

