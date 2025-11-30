Video: Influencer Es Atacado por Invitado Durante Transmisión en Vivo

Subhan "Subo" Mamedov, un influencer que es todo un fenómeno en las redes sociales, fue agredido por el luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA) Shovkhal Churchaev, quien estaba de invitado en su programa en Internet.

Según medios locales, el incidente se produjo después de que el "Subo", de origen ruso y que actualmente reside en Dubái, se burlara del luchador durante la emisión.

A decir del propio Mamedov, pagó a Churchaev aproximadamente 30,000 dólares por participar en la transmisión. Sin embargo, el esperado programa se convirtió rápidamente en un escenario de tensión.

Según la información difundida por los espectadores, el influencer "Subo" se burló del luchador durante toda la transmisión por no haber podido firmar un contrato con la UFC.

Mamedov provocó al deportista afirmando que Churchaev “suplicó” al presidente de la UFC, Dana White, e incluso “se arrodilló ante él para aprovechar la oportunidad”.

Cuando la tensión alcanzó su punto álgido, se vio a Churchaev agrediéndolo físicamente. En las imágenes que circularon por las redes sociales, se ve al fenómeno de las MMA abofeteándolo varias de veces y gritándole en ruso:

¡Pide perdón! ¡Arrodíllate!

Durante el ataque, se observó que Mamedov, con golpes en el rostro, no podía responder y que el personal de producción en el lugar no intervino para ayudar al influencer.

Tras el incidente, Churchaev abandonó el estudio y “Subo” cortó la transmisión y eliminó todas las grabaciones. Sin embargo, las imágenes del momento del ataque comenzaron a compartirse rápidamente en las redes sociales por otros usuarios.

Mamedov, que ya había sido objeto de atención en Rusia por acusaciones de evasión fiscal y fraude, aumentó su popularidad tras mudarse a Dubái con transmisiones de apuestas en línea que se encontraban en una zona de vacíos legales.

