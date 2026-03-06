¿Taxi Volador? Desarrollan en China una Aeronave Eléctrica Capaz de Transportar a 10 Pasajeros

La empresa china AutoFlight, desarrolló el Matrix, un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL por su acrónimo en inglés), una aeronave de 5 toneladas de peso, considerada la aeronave eléctrica más grande construida hasta ahora, al menos en China, capaz de transportar hasta 10 pasajeros.

Tiene una envergadura de 20 metros y mide 17.1 metros de largo y 3.3 metros de alto.

Es capaz de mantenerse en el aire durante una hora sin recargarse.

Taxi volador

La idea es que pueda convertirse con el tiempo en un taxi volador, aunque expertos creen que aún falta para que eso pueda ocurrir.

Recientemente AutoFlight realizó un vuelo de demostración para The Associated Press en sus instalaciones de pruebas de vuelo a baja altitud.

Prueba

El personal trasladó al Matrix de un hangar hacia un helipuerto.

Las hélices del eVTOL se encendieron y después de algunas revisiones de varios minutos, la aeronave se empezó a elevar. Era ruidosa, pero menos que un helicóptero.

Unos 10 minutos después y unas vueltas alrededor del helipuerto, el Matrix regresó y aterrizó con suavidad sin problema alguno.

Ante la pregunta de cuándo podría hacerse realidad el taxi volador, el vicepresidente senior de AutoFlight, Steven Yang, indicó que le resultaba complicado responder eso.

Certificaciones

La empresa cuenta ya con una versión de 2 toneladas con capacidad para 2 pasajeros, pero está a la espera de recibir las certificaciones necesarias.

Yang señaló que la empresa espera obtener un certificado de tipo de los reguladores para el año próximo, con lo que las autoridades confirmarían que el diseño de la aeronave cumple con las normas de seguridad.

Aún así necesitaría de otras aprobaciones regulatorias para obtener un certificado de operador, lo que le permitiría a la aeronave transportar pasajeros.

AutoFlight no es la única empresa china que construye aeronaves eVTOL, una de ellas, EHANG ya fue certificada por las autoridades para ofrecer servicios comerciales de transporte de pasajeros, mismos que aún no se llevan a cabo.

Además de los permisos, se necesitan de instalaciones que los respalden, para que los taxis voladores puedan ser una realidad.

Como parte de lo que se conoce como la "economía de baja altitud", lo que sí es una realidad ya, es el uso de drones para entregar comida, como ocurre en la ciudad de Shenzhen, al sur de China.

Historias recomendadas:

Con información de AP

LECQ