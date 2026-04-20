Tim Cook Deja el Cargo de CEO de Apple Después de 14 Años; John Ternus Será su Sucesor

Tim Cook dejará la dirección ejecutiva de Apple el próximo 1 de septiembre, cuando John Ternus —actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware— asuma como nuevo CEO de la compañía. La transición fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración y es el resultado de un proceso de planeación sucesoria de largo plazo, según informó la empresa.

Cook no se va de Apple: asumirá el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración, donde seguirá participando en áreas como la interlocución con legisladores y funcionarios de gobierno alrededor del mundo. Continuará como CEO durante el verano para garantizar un traspaso ordenado junto a Ternus.

El fin de una era que transformó Apple

Cook se unió a Apple en 1998 y tomó las riendas como CEO en 2011, luego de la salida de Steve Jobs. Durante los 14 años que duró su gestión, la capitalización de mercado de la compañía creció de aproximadamente 350 mil millones de dólares a cuatro billones, un incremento superior al mil por ciento. Los ingresos anuales también se cuadruplicaron, al pasar de 108 mil millones en el año fiscal 2011 a más de 416 mil millones en 2025.

Bajo su liderazgo se lanzaron categorías de productos que hoy son referentes globales: Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro, además de servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music. La base de dispositivos activos superó los 2,500 millones y la empresa expandió su presencia a más de 200 países y territorios.

"Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber tenido la confianza para dirigir una empresa tan extraordinaria. John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con integridad y con honor. Es un visionario cuyas contribuciones a Apple a lo largo de 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas, y es sin duda la persona correcta para llevar a Apple hacia el futuro", declaró Cook.

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¿Quién es John Ternus, el hombre que toma las riendas de Apple?

Ternus se incorporó al equipo de diseño de producto de Apple en 2001. En 2013 fue promovido a vicepresidente de Ingeniería de Hardware, y en 2021 ascendió al equipo ejecutivo como vicepresidente sénior del mismo departamento. A lo largo de su trayectoria supervisó el desarrollo de hardware en categorías como iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y AirPods. También impulsó el lanzamiento del MacBook Neo y el iPhone Air, entre otras líneas de productos recientes.

Antes de llegar a Apple, trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Es egresado de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo su licenciatura en Ingeniería Mecánica.

"Estoy profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple. He tenido la suerte de trabajar bajo las órdenes de Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor. Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los años por venir", expresó Ternus.

Otros cambios en el consejo directivo

El ajuste también impacta la composición del consejo. Arthur Levinson, quien fungió como presidente no ejecutivo de Apple durante los últimos 15 años, pasará a ser director independiente líder a partir del 1 de septiembre. Ese mismo día, Ternus se integrará formalmente al consejo de administración.

Con información de AP.

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