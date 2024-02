¿Trueno le Mandó Mensaje a Peso Pluma? Esto Dijo el Exnovio de Nicki Nicole

Después de que saliera a la luz la presunta infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole, Trueno, el exnovio de la cantante argentina, envió un mensaje durante uno de sus conciertos al cantante de corridos tumbados.

En redes sociales, circularon videos que mostraban a Peso Pluma acompañado y de la mano de una mujer llamada Sonia Sahar después del Super Bowl 2024 en Las Vegas. Sin embargo, los rumores de infidelidad comenzaron cuando Nicki Nicole salió del aeropuerto y fue vista de la mano de su manager.

Cabe destacar que Doble P lanzó su nuevo sencillo en colaboración con Junior H, y sus seguidores sugieren que podría estar dedicado a Nicki Nicole.

Nicki Nicole confirmó los sucedido a través de una historia en Instagram, informando a sus seguidores que se enteró de la infidelidad su entonces novio de la misma manera, a través del comunicado difundido, el mensaje decía:

El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta. Lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes