Expira Patente de Ozempic y Wegovy, ¿Bajará el Precio de Medicamentos Usados para Bajar de Peso?

La industria farmacéutica de la India ha comenzado a comercializar sus primeras versiones genéricas de los fármacos para perder peso y tratar la diabetes.

Este sábado, apenas 24 horas después de que expirara la patente de la firma danesa Novo Nordisk sobre la semaglutida, las principales farmacéuticas indias sacaron a la venta sus propias versiones genéricas de Ozempic y Wegovy.

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A pesar de que Novo Nordisk logró bloquear legalmente la salida de estas alternativas hasta el último minuto de su exclusividad (este viernes 20 de marzo), el fin de la patente ha dado vía libre a una competencia que promete reducir los costos hasta en un 80%.

Los nuevos jugadores y sus marcas

Tres gigantes del sector en la India han tomado el liderazgo en este lanzamiento simultáneo:

Dr. Reddy’s : Lanzó Obeda, la primera inyección de semaglutida aprobada por el Controlador General de Fármacos de la India (DCGI).

: Lanzó Obeda, la primera inyección de semaglutida aprobada por el Controlador General de Fármacos de la India (DCGI). Glenmark : Introdujo al mercado GLIPIQ, enfocado específicamente en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2.

: Introdujo al mercado GLIPIQ, enfocado específicamente en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Sun Pharma: Presentó dos variantes; Sematrinity (equivalente a Ozempic) y Noveltreat (versión de Wegovy para obesidad).

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El desplome de los precios

El impacto más significativo de este movimiento es la reducción drástica en el costo del tratamiento para los pacientes. Según los datos reportados por las compañías, los precios se perfilan de la siguiente manera:

Farmacéutica Marca Coto estimado en dólares Glenmark GLPIQ 3.90 - 5.30 Sun Pharma Sematrinity (Ozempic) 9.00 - 15.60 Sun Pharma Noveltreat (Wegovy) 10.80 - 24.00 Dr. Reddy's Obeda 50.00



Un mercado estratégico

La llegada de estos genéricos es considerada una "carrera comercial clave". La India posee la segunda población diabética más grande del mundo y enfrenta un aumento sostenido en los índices de sobrepeso, lo que convierte a la semaglutida en un compuesto de alto interés estratégico.

Con la expiración de la patente y la entrada de estos competidores, se abre una nueva etapa en la disponibilidad de tratamientos que, hasta ayer, estaban bajo el control exclusivo de la firma danesa, permitiendo ahora un acceso masivo a través de alternativas significativamente más económicas.

Con información de: EFE

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