8M en Baja California: Dan Inicio las Marchas en Tijuana, Mexicali y Ensenada

Diversas movilizaciones se llevaron a cabo este domingo 8 de marzo en distintas ciudades de Baja California en el marco del Día Internacional de la Mujer, con marchas y concentraciones organizadas por colectivos y activistas en Ensenada, Mexicali y Tijuana. Ante estas actividades, autoridades y organizadoras recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones por posibles cierres viales y afectaciones en la circulación en algunas zonas donde se desarrollaron las protestas.

Inician marchas por el 8M en Baja California.

En Ensenada, la jornada comenzó durante la mañana con una concentración convocada a las 12:00 horas en el Parque de la Obrera. Posteriormente, a las 14:00 horas, el contingente inició su recorrido como parte de la movilización realizada bajo el lema “Mujeres a las calles”, una de las actividades organizadas para conmemorar esta fecha.

De acuerdo con el colectivo Yo Soy Diamantina Rosa, la protesta fue convocada con carácter pacífico con el objetivo de reunir voces bajo la consigna “Vivas nos queremos”. Además, señalaron que la movilización también busca recordar a las víctimas de la violencia de género y mantener presentes sus casos dentro de las manifestaciones.

De manera paralela, en Mexicali y Tijuana también se realizaron marchas con el mismo motivo. En ambas ciudades, las movilizaciones comenzaron alrededor de las 15:00 horas, con la participación de colectivos feministas, activistas y personas que respondieron a las convocatorias difundidas previamente en redes sociales.

Mexicali y Tijuana también se unieron a las marchas de 8M.

En Mexicali, la convocatoria estableció como punto de reunión el Monumento a Vicente Guerrero, lugar desde donde inició la movilización. Las organizadoras indicaron que la marcha busca visibilizar la violencia de género y expresar inconformidades relacionadas con la falta de respuestas institucionales ante esta problemática.

Según la información compartida en las convocatorias digitales, las asistentes podían sumarse a la manifestación caminando, en bicicleta o en patines. También se invitó a llevar carteles y objetos para generar ruido durante el recorrido, como una forma de expresar sus demandas y consignas durante la movilización.

En el caso de Tijuana, la movilización fue convocada por el Frente Feminista de Tijuana. El punto de encuentro se estableció en la Glorieta Las Tijeras a las 13:00 horas, mientras que el contingente comenzó a avanzar a partir de las 15:00 horas con el llamado a salir a las calles “por las que ya no están, por las que seguimos resistiendo y por las que vienen detrás”.

Las organizadoras señalaron que estas movilizaciones se realizan en respuesta a diversas preocupaciones relacionadas con la violencia contra las mujeres, el rezago en el acceso a la justicia y lo que consideran una falta de respuestas institucionales ante estos problemas en la región fronteriza. Durante la jornada, los colectivos reiteraron sus consignas y demandas en el marco de las actividades que cada año acompañan el 8 de marzo.

