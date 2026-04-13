Piden Ayuda para Localizar a Ángel Guido, Menor de 16 Años Desaparecido en Ensenada

La Fiscalía General del Estado emitió una pesquisa para localizar a Ángel Adrián Guido Rojas, adolescente de 16 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 12 de abril de 2026 en la colonia 89, en la ciudad de Ensenada, Baja California. La autoridad solicitó el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su paradero, al tiempo que difundió los datos generales del menor y las características físicas que faciliten su identificación.

De acuerdo con la información proporcionada, Ángel Adrián Guido Rojas desapareció el domingo 12 de abril, sin que hasta el momento se tenga conocimiento sobre su ubicación. La pesquisa fue difundida este 13 de abril, como parte de las acciones de búsqueda emprendidas por la autoridad estatal. En los primeros reportes se indicó que fue visto por última vez en la colonia 89, por lo que se pide a vecinos y personas que transiten por la zona estar atentos a cualquier dato que pueda ser útil.

Piden ayuda para localizar a Ángel Adrian Guido Rojas tras desaparecer en Ensenada.

Como parte de la identificación, la Fiscalía detalló las características físicas y vestimenta con la que presuntamente se encontraba al momento de su desaparición:

Complexión: delgada

Tez: morena

Cabello: café oscuro

Ojos: café oscuro y rasgados

Seña particular: cicatriz queloide en el antebrazo derecho

Vestimenta: sudadera gris con logo de un puma blanco, pantalón de mezclilla azul marino y tenis blancos

La Fiscalía exhortó a la población a comunicarse de inmediato en caso de contar con cualquier dato sobre su paradero. Las autoridades indicaron que la información puede proporcionarse directamente a la Fiscalía, o a través del número de emergencias 911 o mediante denuncia anónima al 089.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su desaparición; sin embargo, la búsqueda continúa activa y se mantiene abierta la solicitud de colaboración ciudadana para apoyar en la localización del menor en Ensenada.

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Información de Diego Robles | N+

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