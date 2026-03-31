Buscan a Joven que Desapareció tras Salir al Parque con Una Amiga en Ensenada
N+
La Fiscalía pidió el apoyo ciudadano luego de que Angélica Cortés Piceno saliera de su domicilio la tarde del 27 de marzo y no regresara.
COMPARTE:
La Fiscalía General del Estado emitió una pesquisa para localizar a Angélica Cortés Piceno, joven de 18 años desaparecida en Ensenada, luego de que el pasado 27 de marzo de 2026, alrededor de las 15:30 horas, saliera de su domicilio en la colonia Villas del Rey II con dirección a un parque cercano en compañía de una amiga. Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su ubicación.
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Angélica salió de su vivienda ubicada en la calle Erasmo, en la ciudad de Ensenada, mencionando que acudiría a un parque próximo. Sin embargo, al no regresar y perderse todo contacto con ella, se activó la pesquisa correspondiente.
Desaparece joven tras salir de su casa rumbo a un parque cercano en Ensenada.
Las autoridades han presentado sus datos físicos y de vestimenta, con el objetivo de que la ciudadanía pueda reconocerla en caso de haberla visto o contar con algún indicio sobre su paradero. La joven fue descrita con las siguientes características:
- Complexión delgada
- Estatura de 1.60 metros
- Peso aproximado de 60 kilogramos
- Tez morena clara
- Cabello lacio color castaño oscuro
- Cejas arqueadas
- Ojos color café oscuro
Asimismo, al momento de su desaparición vestía:
- Blusa negra transparente con otra blusa negra debajo
- Pantalón de mezclilla gris oscuro
- Tenis negros
La Fiscalía realizó el llamado a la población para que cualquier información que ayude a localizar a Angélica Cortés Piceno sea reportada de inmediato a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona Ensenada. También se encuentran habilitados los números 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.
Mientras continúan las labores de búsqueda, la pesquisa permanece activa y las autoridades mantienen la solicitud de apoyo a la comunidad, con la esperanza de obtener datos que permitan esclarecer su paradero y dar seguimiento oportuno al caso.
Historias recomendadas:
- Detienen a Hombre por Presunto Allanamiento y Violencia de Género en Tijuana
- Choque Entre Dos Vehículos Deja un Muerto y Dos Heridos en Maneadero, Ensenada
- Giran Dos Órdenes de Aprehensión por Asesinato de Vocalista de Grupo “Reacción” en Tijuana
Información de Diego Robles | N+
RCP