Buscan a Joven que Desapareció tras Salir al Parque con Una Amiga en Ensenada

La Fiscalía General del Estado emitió una pesquisa para localizar a Angélica Cortés Piceno, joven de 18 años desaparecida en Ensenada, luego de que el pasado 27 de marzo de 2026, alrededor de las 15:30 horas, saliera de su domicilio en la colonia Villas del Rey II con dirección a un parque cercano en compañía de una amiga. Desde ese momento, se desconoce su paradero, por lo que autoridades solicitaron el apoyo de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su ubicación.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Angélica salió de su vivienda ubicada en la calle Erasmo, en la ciudad de Ensenada, mencionando que acudiría a un parque próximo. Sin embargo, al no regresar y perderse todo contacto con ella, se activó la pesquisa correspondiente.

Desaparece joven tras salir de su casa rumbo a un parque cercano en Ensenada.

Las autoridades han presentado sus datos físicos y de vestimenta, con el objetivo de que la ciudadanía pueda reconocerla en caso de haberla visto o contar con algún indicio sobre su paradero. La joven fue descrita con las siguientes características:

Complexión delgada

Estatura de 1.60 metros

Peso aproximado de 60 kilogramos

Tez morena clara

Cabello lacio color castaño oscuro

Cejas arqueadas

Ojos color café oscuro

Asimismo, al momento de su desaparición vestía:

Blusa negra transparente con otra blusa negra debajo

Pantalón de mezclilla gris oscuro

Tenis negros

La Fiscalía realizó el llamado a la población para que cualquier información que ayude a localizar a Angélica Cortés Piceno sea reportada de inmediato a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, Zona Ensenada. También se encuentran habilitados los números 911 para emergencias y 089 para denuncias anónimas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, la pesquisa permanece activa y las autoridades mantienen la solicitud de apoyo a la comunidad, con la esperanza de obtener datos que permitan esclarecer su paradero y dar seguimiento oportuno al caso.

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Información de Diego Robles | N+

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