Capturan a Hombre tras Abandonar Restos de Gatos en Ensenada; Piden Sanción Ejemplar

La Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Svarog “N”, señalado por el delito de maltrato y crueldad animal, derivado de hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en el puerto de Ensenada, Baja California.

De acuerdo con la carpeta de investigación, alrededor de las 05:24 horas, el imputado salió de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Colinas del Sauzal y se dirigió a un vehículo, de donde extrajo una hielera que contenía en su interior restos de dos gatos, uno de ellos desmembrado y otro con mutilaciones.

Posteriormente, el sujeto dejó la hielera sobre la banqueta frente a una vivienda contigua, lo que generó pánico entre vecinos al descubrir su contenido.

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Orden de aprehensión y cateo

Tras reunir los datos de prueba, la autoridad judicial concedió la orden de aprehensión, así como una orden de cateo en el domicilio relacionado con el caso. La detención se llevó a cabo el 22 de mayo a las 17:00 horas, y el imputado permanece a la espera de la audiencia inicial.

Exigen justicia y sanción ejemplar

Por su parte, el Consejo Ciudadano de Protección y Trato Digno a los Animales del Municipio de Ensenada expresó su indignación ante los hechos y exigió a las autoridades una investigación exhaustiva, así como la aplicación de un castigo ejemplar.

El organismo también solicitó indagar la posible participación de terceras personas y reforzar la cultura de la denuncia ciudadana para combatir el maltrato animal.

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Información Patricia Lafarga

APG