Rescatan a Persona Privada de la Libertad en Tijuana; Detuvieron a Dos Sujetos Armados

Un operativo coordinado entre agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal permitió el rescate de una persona que presuntamente se encontraba privada ilegalmente de la libertad en un domicilio de la colonia Valle del Sur, Segunda Sección, en Tijuana.

De acuerdo con la información oficial, la intervención ocurrió tras una denuncia en la que se alertaba sobre una situación sospechosa en una vivienda ubicada sobre la calle Villa de San Antonio. La víctima señaló a las autoridades que llevaba tres días retenida en contra de su voluntad.

Rescatan a persona privada de la libertad y detienen a dos con armas en Tijuana.

Al arribar al lugar, los agentes observaron a través de una ventana a dos hombres que presuntamente agredían físicamente a otro individuo dentro del inmueble. Según el informe, mientras los oficiales se acercaban al domicilio, escucharon los gritos de auxilio de la víctima, quien advertía que estaba retenida contra su voluntad, por lo que los elementos ingresaron a la vivienda para intervenir y ponerla a salvo.

Durante el operativo fue detenido Kevin Jair “N”, de 32 años y originario de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tras una inspección corporal, los agentes le localizaron un arma de fuego corta con detalles dorados, equipada con mira, lámpara y un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles. Además, dentro del domicilio se aseguró una caja con 50 cartuchos calibre 9 milímetros.

Mientras se realizaba la intervención, un segundo hombre intentó escapar brincando la barda del patio trasero. Sin embargo, fue interceptado sobre la calle Valle de San Pedro. El detenido fue identificado como Diego Bernardo “N”, de 19 años y originario de San Diego, California. Autoridades indicaron que portaba un arma de fuego tipo pistola Glock a la altura de la cintura al momento de su captura.

En el sitio también fueron localizados dos vehículos con placas extranjeras.

En el lugar también fueron inspeccionados dos vehículos. Una camioneta color negro resultó contar con reporte de robo y placas sobrepuestas del estado de California. Asimismo, en una camioneta gris con placas fronterizas, los agentes detectaron compartimentos ocultos conocidos como “clavos”, presuntamente utilizados para el trasiego de estupefacientes.

La persona rescatada fue puesta bajo resguardo de las autoridades luego del operativo, mientras que las armas, vehículos y demás indicios quedaron asegurados como parte de la investigación.

Finalmente, Kevin Jair “N” y Diego Bernardo “N” fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones relacionadas con la privación ilegal de la libertad, las armas aseguradas y los vehículos localizados durante el operativo.

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