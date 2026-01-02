Inicio Tijuana ¿Cómo Está la Línea Hoy en Tijuana?: Tiempos de Cruce en Garitas En Vivo

¿Cómo Está la Línea Hoy en Tijuana?: Tiempos de Cruce en Garitas En Vivo

|

N+

-

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 2 de enero presentan tiempos cortos

¿Cómo Está la Línea Hoy en Tijuana?: Tiempos de Cruce en Garitas En Vivo

¿Cómo Está la Línea Hoy en Tijuana?: Tiempos de Cruce en Garitas En Vivo

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este viernes 2 de enero presentan tiempos cortos, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: El Primer Bebé del 2026 en Baja California ¿Qué Fue y en Cuál Municipio Nació?

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 10 minutos | 5 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 5 minutos | 10 líneas
  • Ready Lane (autos): 10 minutos | 5 líneas
  • Peatonal normal: 15 minutos | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 2 líneas
  • Ready Lane (autos): 30 minutos | 3 líneas
  • Peatonal normal:  20 minutos | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Te podría interesar:

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Asi esta la linea hoy en tijuana reporte de tiempos de cruce en garitas hoy 1 de enero 2025