A partir de 2026, el refrendo de la tarjeta de circulación vehicular en Baja California se realizará de manera 100% digital, lo que permitirá a los automovilistas completar el trámite desde un teléfono celular o computadora, sin necesidad de acudir a las oficinas de Recaudación de Rentas.

Autoridades estatales informaron que esta modalidad en línea podría ahorrar hasta dos horas de espera a los contribuyentes, al eliminar las largas filas que se registran cada año, principalmente durante los meses de mayor demanda.

Te podría interesar: Pronóstico del Clima Baja California para Año Nuevo: Se Esperan Lluvias, Frio y Fuertes Vientos

Atención presencial será solo para casos específicos

El subrecaudador auxiliar de Rentas del Estado, Pedro Guerrero, explicó que los ciudadanos deberán descargar la aplicación Identidad Digital, donde deberán registrarse con su número telefónico y CURP, además de contar con licencia de conducir vigente y póliza de seguro. El pago podrá realizarse con tarjeta bancaria o mediante referencia en instituciones financieras.

A partir del próximo año, la atención presencial quedará limitada únicamente para personas adultas mayores o con dificultades para el uso de herramientas tecnológicas, mientras que el resto de la población deberá realizar el trámite en línea.

Una vez efectuado el pago, los automovilistas ya no deberán acudir a recoger una nueva tarjeta de circulación, ya que la vigencia se actualizará mediante el código QR incluido en el documento emitido en 2025, el cual no cuenta con fecha de vencimiento visible, sino con la leyenda de vigencia condicionada.

Este trámite es uno de los más solicitados en las oficinas de Recaudación de Rentas, por lo que el objetivo principal de la digitalización es reducir aglomeraciones, especialmente en los periodos de marzo y junio, cuando vencen los plazos según la antigüedad del vehículo.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para realizar el refrendo de manera anticipada y aprovechar los descuentos disponibles durante enero y febrero, con el fin de evitar la saturación del sistema y facilitar el cumplimiento de esta obligación vehicular.

Historias recomendadas:

Información Perla Velázquez

APG