El Primer Bebé del 2026 en Baja California ¿Qué Fue y en Cuál Municipio Nació?

El primer nacimiento registrado en Baja California durante el inicio de 2026 ocurrió en Tijuana, dentro de una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. El hecho se presentó durante los primeros minutos del jueves 1 de enero, cuando una bebé nació en el Hospital General Regional No. 1, marcando el arranque del nuevo año en la entidad. El alumbramiento se dio bajo atención médica institucional y sin reportes de complicaciones.

De acuerdo con la información proporcionada, el nacimiento se registró a las 00:27 horas, dentro de las instalaciones hospitalarias del IMSS en Tijuana. El personal médico atendió el parto conforme a los protocolos establecidos, logrando que tanto la madre como la recién nacida se encontraran en condiciones favorables tras el procedimiento.

¿Cuál es el nombre de la primer bebé del 2026 en Baja California?

Fue después de transcurridos los primeros minutos del año cuando se confirmó que la recién nacida fue identificada como Madison. La bebé registró un peso de 3.650 kilogramos al nacer, y tanto ella como su madre, Zaida Daniela Rodríguez Giles, permanecen en excelente estado de salud, bajo observación médica de rutina dentro del hospital donde ocurrió el alumbramiento.

En este marco, especialistas del Instituto aprovecharon para recordar la importancia del control prenatal como una herramienta clave para la salud materno-infantil. Señalaron que el seguimiento médico durante el embarazo permite identificar oportunamente riesgos antes, durante y después del parto, reduciendo posibles complicaciones.

Finalmente, el IMSS en Baja California informó que sus servicios de Urgencias y Atención Médica Continua se mantienen disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para la atención de emergencias obstétricas.

