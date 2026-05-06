Atacan Cortejo Fúnebre Durante Velorio en Culiacán; Hay Dos Muertos y Tres Heridos

Un ataque armado registrado durante un cortejo fúnebre dejó un saldo de dos personas muertas y al menos tres lesionadas la tarde de este miércoles 6 de mayo en el sector Barrancos, en Culiacán. La agresión ocurrió cuando una caravana de vehículos acompañaba una carroza fúnebre con dirección al panteón y fue interceptada por hombres armados en el fraccionamiento Miravalle.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los hechos se registraron alrededor de las 5:00 de la tarde sobre el bulevar Benjamín Hill y la calle Eligio Ancona, frente a un parque con áreas verdes y juegos infantiles. En ese punto, sujetos armados comenzaron a disparar en repetidas ocasiones contra los asistentes al funeral.

La información preliminar señala que los agresores se encontraban en la esquina del bulevar Benjamín Hill y Las Torres, también conocida como Paseo de los Ganaderos. Desde ese lugar habrían abierto fuego contra las personas que viajaban en varios vehículos que formaban parte del cortejo.

Sujetos armados disparan contra funeral en Culiacán y dejan dos personas muertas.

Tras la balacera, una de las víctimas mortales quedó dentro de un camión de volteo tipo góndola color blanco y de modelo antiguo, unidad en la que eran transportadas varias coronas florales. El hombre quedó sin vida en el asiento del conductor y presentaba múltiples impactos de bala.

La segunda persona asesinada quedó tendida sobre el pavimento, a pocos metros de la góndola. Además, otras tres personas resultaron heridas durante el ataque y fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja, quienes las trasladaron de emergencia a distintos hospitales. Según la información disponible, algunos de los lesionados presentan heridas de gravedad.

La agresión armada se prolongó durante varios minutos, situación que generó pánico entre vecinos y automovilistas que se encontraban en la zona al momento de los disparos. Posteriormente, elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para resguardar el área y realizar las primeras diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque y se desconoce en qué vehículo escaparon los responsables tras la agresión ocurrida durante el cortejo fúnebre en el sector Barrancos.

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