Fiscalía da Avances en Feminicidio de Joceline en Mexicali; Detuvieron a Un Sospechoso

La Fiscalía General de Baja California informó avances en la investigación del feminicidio de Joceline Dianeth, joven de 29 años encontrada sin vida en el canal Tulichek, en Mexicali, en octubre pasado.

De acuerdo con las indagatorias, presuntamente tres personas estarían involucradas en el caso: la expareja de la víctima, quien supuestamente habría planeado el crimen; un presunto autor material; y un tercer implicado. Uno de ellos ya fue detenido, mientras que los dos restantes continúan prófugos.

¿Cómo sucedió el feminicidio de Joceline Dianeth?

Según los primeros datos de la Fiscalía, Joceline fue seguida durante varios días por dos de los agresores, quienes esperaron el momento en que la joven se encontraba sola junto a su hijo. En ese contexto, y bajo circunstancias aún sujetas a análisis, los involucrados la interceptaron, lo que derivó en su privación de la libertad y posterior asesinato.

A mitad de la investigación, la Fiscalía subrayó que el menor, hijo de la víctima, presenció los hechos. El niño permaneció solo dentro del vehículo por más de una hora luego de la agresión. Este elemento, considerado clave en la reconstrucción cronológica del caso, permitió fortalecer la línea de investigación que señala que la privación de la libertad ocurrió frente a él.

Uno de los sospechosos del feminicidio de Joceline Dianeth fue detenido

Las autoridades indicaron que Enrique Armando “N” fue detenido tras emitirse órdenes de aprehensión contra los tres señalados. Continúan prófugos la expareja de Joceline, identificado como quien presuntamente habría planeado el feminicidio antes de huir del estado, y el presunto autor material.

El hallazgo del cuerpo en el canal Tulichek confirmó la hipótesis de feminicidio y permitió a los investigadores integrar elementos suficientes para solicitar medidas judiciales contra los presuntos responsables. El caso ha sido tratado como prioritario debido al nivel de violencia y la exposición del menor durante el crimen.

Las autoridades mencionaron que la investigación continúa abierta y que se realizan acciones para ubicar a los implicados que permanecen prófugos. La Fiscalía mantiene coordinación con otras instituciones para dar seguimiento a los movimientos y posibles ubicaciones de los sospechosos.

