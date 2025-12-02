Emiten Pesquisa por Jesús Daniel Isidoro de 39 Años, Desaparecido en Mexicali

Las autoridades estatales emitieron una pesquisa para localizar a Jesús Danuel Isidoro Zamora, de 39 años, quien fue visto por última vez el 22 de noviembre, cuando informó a su familia que acudiría a un establecimiento de “maquinitas” o “mini casinos” en la colonia Villas de Alarcón en el municipio de Mexicali.

Desde entonces, no se tiene noticia de su paradero y la última ubicación confirmada corresponde a un domicilio en el fraccionamiento Los Jazmines. Debido a las circunstancias en que ocurrió su desaparición, la familia y la Fiscalía General del Estado (FGE) sospechan que podría ser víctima de un delito.

Te podría interesar: Cuatro Detenidos por Presunta Privación de la Libertad en Tijuana; Dos Son Menores de Edad

Señas particulares

Jesús Daniel Isidoro Zamora es de tez blanca, cabello rapado, esttura de 1.70 metros y complexión delgada. Tiene un tatuaje en el cuello con la leyenda "Lucerna", otro en la cabeza con el nombre de "Mary", en un brazo una imagen de la "Santa Muere" y el nombre de "Alejandra".

La FGE solicitó la colaboración de la comunidad para aportar información que permita avanzar en su localización. Cualquier dato relevante puede ser reportado al número de emergencias 911.

Desapariciones en Baja California Solo el 10 Por Ciento son Relacionadas con Delito

Historias recomendadas:

Información Miguel Galindo

APG