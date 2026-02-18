Reportan Filas de Tres Horas en Aduanas de Tijuana por Intermitencias del Sistema; Esto se Sabe

Desde las 7:00 de la mañana de este miércoles 18 de febrero se registró la caída del sistema de la Agencia Nacional de Aduanas de México en la aduana comercial de Otay, en Tijuana. La falla, que fue reportada a nivel nacional, impactó las operaciones de comercio exterior y obligó a implementar medidas extraordinarias para continuar con el despacho de mercancías.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse alrededor de las 10:00 horas, presentó intermitencias que impidieron la normalización total de las operaciones. Ante esta situación, se activó el modo de contingencia, por lo que agentes aduanales y transportistas tuvieron que entregar la documentación de manera física para poder avanzar en los cruces.

Las afectaciones fueron visibles en la zona de exportación de Otay, donde en un día normal cruzan más de 3 mil camiones. Este miércoles, las filas de tráileres se extendieron hasta la carretera del Aeropuerto de Tijuana, con tiempos de espera superiores a las tres horas, lo que generó retrasos en el flujo de mercancías.

Reportaron largas filas en los puentes internacionales de Tamaulipas.

La dimensión del problema no se limitó a Baja California. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registraron largas filas de tráileres en los puentes internacionales debido a pruebas piloto realizadas por la aduana. Las afectaciones al comercio internacional fueron considerables desde las primeras horas del día.

En esa ciudad fronteriza, las filas alcanzaron más de seis kilómetros, mientras que en Reynosa superaron los tres kilómetros, provocando una parálisis en el flujo de mercancías. La Agencia Nacional de Aduanas informó mediante un comunicado que la situación obedece a una transición del sistema actual y a la implementación de una fase de pruebas piloto, lo que podría generar ajustes temporales en las operaciones.

Entre intermitencias, contingencias y revisiones manuales, las aduanas siguen enfrentando retrasos que afectan el tránsito habitual de carga, afectando la frontera norte del país.

Información de Carolina Vázquez | N+

